 Berrak Arıcan

Kralın kafatası 128 yıl sonra iade edildi! Fransa'dan Madagaskar'a getirildi

1897 yılında Fransız askerleri tarafından kafası kesilen Sakalava Kralı Toera'nın kafatası, Madagaskar'a iade edildi. Kral için savaşan iki generalin de kafatası iade edilirken 'kahraman' oldukları belirtildi.

KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 12:49

sömürge döneminde, Fransız askerleri tarafından kafası kesilerek öldürülen 3 kişinin kafatasını 'a iade etti. Kafataslarından biri eski Sakalava kralına, ikisi ise kralı korumakla görevli iki generale aitti.

İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, kafataslarının 1960'ta bağımsızlığını kazanan Madagaskar'a geri gönderilmesi, Fransa'nın 2023 yılında sömürge döneminden kalma insan kalıntılarının anavatanlarına gönderilmesini sağlayan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bir ilk oldu.

Kralın kafatası 128 yıl sonra iade edildi! Fransa'dan Madagaskar'a getirildi

FRANSIZ SÖMÜRÜSÜ ALTINDAYDILAR

Fransa 1890'larda Madagaskar'ın batısındaki Sakalava Krallığı'nı ele geçirmiş ve Sakalava halkını yeni kurulan Fransız kolonisine entegre etmişti. Fransa Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teslim edilen kafataslarından birinin 1897 yılında idam edilen Kral Toera'ya ait olduğunun düşünüldüğü bildirildi.

Kralın kafatası 128 yıl sonra iade edildi! Fransa'dan Madagaskar'a getirildi

''KAHRAMANLAR''

Diğer iki kafatasının ise kral için savaşan iki generale ait olduğu belirtiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada generallerden "kahramanlar" olarak bahsedildi.

Madagaskar Kültür Bakanlığı müsteşarı Fetra Rakotondrasoava, "Malagaş nüfusunun neredeyse üçte birinin kökeni olan Sakalava halkının Kralı Toera'nın kafatası dahil üç kişinin kafatasının iadesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Bunun sadece insan kalıntılarının iadesi olmadığını belirten Rakotondrasoava, "Kalıntıları olması gerektiği gibi şereflendirebileceğiz" diye ekledi.

Öte yandan kafatasları bugüne kadar Fransa'da Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde tutulmuştu.

