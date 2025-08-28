Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
27°
Dünya
 Berrak Arıcan

Çalıntı tablo ev ilanı fotoğraflarıyla ortaya çıktı! 80 yıl sonra bulundu

2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından el konulan bir tablo, Arjantin'de bir emlak ilanında ortaya çıktı. Çalıntı tablo, ilan için koyulan fotoğraflarda, bir kanepenin üzerinde asılı haldeydi.

Çalıntı tablo ev ilanı fotoğraflarıyla ortaya çıktı! 80 yıl sonra bulundu
Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında el koyduğu tablo, 80 yıl sonra Arjantin'de ortaya çıktı. İtalyan ressam Giuseppe Ghislandi'ye ait 'Bir Hanımefendinin Portresi' isimli tablo, ev ilanı fotoğraflarında, bir kanepenin üzerinde asılı halde görüldü.

Çalıntı tablo ev ilanı fotoğraflarıyla ortaya çıktı! 80 yıl sonra bulundu

TABLO ORİJİNAL

Yahoo News'in haberine göre, Hollanda Kültür Mirası Ajansı (RCE) araştırmacıları Annelies Kool ve Perry Schrier, kopya olduğuna dair bir bulgu olmadığını belirtti.

Çalıntı tablo ev ilanı fotoğraflarıyla ortaya çıktı! 80 yıl sonra bulundu

18. yüzyıldan kalma bu eser, işgali altındaki Avrupa'da Yahudilere yardım eden Hollandalı sanat tüccarı ve koleksiyoner Jacques Goudstikker’in koleksiyonuna aitti. Goudstikker’in ölümünden sonra koleksiyonu Hermann Göring’in yakın çevresine geçti. Göring, Luftwaffe’nin başında bulunduğu dönemde Avrupa’dan en az 800 tabloyu yağmalamıştı.

Tablo, son olarak Kadgien’in kızına ait ev ilanının fotoğraflarında görüldü. Kadın, bir bilgisi olmadığını söyledi.

