Çalıntı tablo ev ilanı fotoğraflarıyla ortaya çıktı! 80 yıl sonra bulundu

Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında el koyduğu tablo, 80 yıl sonra Arjantin'de ortaya çıktı. İtalyan ressam Giuseppe Ghislandi'ye ait 'Bir Hanımefendinin Portresi' isimli tablo, ev ilanı fotoğraflarında, bir kanepenin üzerinde asılı halde görüldü.

TABLO ORİJİNAL

Yahoo News'in haberine göre, Hollanda Kültür Mirası Ajansı (RCE) araştırmacıları Annelies Kool ve Perry Schrier, kopya olduğuna dair bir bulgu olmadığını belirtti.

18. yüzyıldan kalma bu eser, Nazi işgali altındaki Avrupa'da Yahudilere yardım eden Hollandalı sanat tüccarı ve koleksiyoner Jacques Goudstikker’in koleksiyonuna aitti. Goudstikker’in ölümünden sonra koleksiyonu Hermann Göring’in yakın çevresine geçti. Göring, Luftwaffe’nin başında bulunduğu dönemde Avrupa’dan en az 800 tabloyu yağmalamıştı.

Tablo, son olarak Kadgien’in kızına ait ev ilanının fotoğraflarında görüldü. Kadın, bir bilgisi olmadığını söyledi.