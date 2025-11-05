Menü Kapat
New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Trump'a seslendi: İzlediğini biliyorum, sesi aç

ABD'de New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan ilk Müslüman olan Zohran Mamdani zafer konuşmasında Başkan Donald Trump'a seslendi. Mamdani, ''Beni izlediğini biliyorum, sesi aç'' diyerek mesajını verdi.

AA
05.11.2025
05.11.2025
ABD'de resmi olmayan ilk sonuçlara göre New York belediye başkanlığı seçimlerinden galip çıkan Zohran Mamdani kazandı. New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Mamdani, zafer konuşmasında kendisine tehditler savuran 'ı hedef aldı.

New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Trump'a seslendi: İzlediğini biliyorum, sesi aç

''YENİ BİR TÜR SİYASET''

Mamdani, galibiyetle "siyasi bir hanedanı devirdiklerini" belirterek, "New York, bu gece değişim için bir yetki verdiniz, yeni bir tür siyaset için yetki verdiniz." ifadesini kullandı. New York'un artık Müslüman karşıtı nefret söylemi yayarak kazanılan bir şehir olmayacağını dile getiren Mamdani, değişim çağını başlatacaklarını söyledi.

New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Trump'a seslendi: İzlediğini biliyorum, sesi aç

''TRUMP BENİ İZLEDİĞİNİ BİLİYORUM, SESİ AÇ''

Mamdani, "Bir despotu korkutmanın bir yolu varsa, o da onun iktidar kazanmasına olanak sağlayan koşulları ortadan kaldırmaktır. Bu sadece (ABD Başkanı Donald) Trump'ı durdurmanın yolu değil, bir sonrakini de durdurmanın yolu. O halde Donald Trump, beni izlediğini bildiğim için sana söylüyorum: Sesi aç" ifadelerini kullandı.

''TRUMP GİBİ MİLYARDERLERİN VERGİ KAÇIRMASINA SON VERECEĞİM''

"Trump gibi milyarderlerin vergi kaçırmasına ve vergi indirimlerinden faydalanmasına olanak sağlayan yolsuzluk kültürüne" son vereceklerini kaydeden Mamdani, "New York, göçmenler tarafından inşa edilmiş ve bu gece itibarıyla göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olarak kalacak. Yani, beni dinle Başkan Trump, herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerek." dedi.

New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Trump'a seslendi: İzlediğini biliyorum, sesi aç

Mamdani, şimdiye kadar yürüdükleri yol gibi cesur yeni bir yol oluşturmaları gerektiğini dile getirerek, "Müslümanım. Demokrat bir sosyalistim. Bunlar için özür dilemeyi reddediyorum." diye konuştu.

DAHA İYİ BİR GELECEK VAADİ

1 Ocak'ta "New York Şehri'nin Belediye Başkanı" olarak yemin edeceğini anımsatan Mamdani, "Daha iyi bir gelecek vaadinin geçmişten bir kalıntı olarak görmeyi reddeden yeni nesil New Yorklulara teşekkür ederim." dedi.

New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Trump'a seslendi: İzlediğini biliyorum, sesi aç

Mamdani, New Yorkluların imkansızın mümkün olabileceği umudunu kendilerine verdiklerini belirterek, "Çünkü artık siyasetin bize yapılan bir şey olmayacağı, bizim yaptığımız bir şey olduğu konusunda ısrar ettik." değerlendirmesinde bulundu.

MAMDANİ TARİHE GEÇTİ

Eskiyi geride bırakıp yeninin içine adım attıklarına dikkati çeken Mamdani, yaşam maliyeti krizine de müdahale edeceklerini vurguladı.

Mamdani, buna göre, 2 milyondan fazla kira denetimli kiracının kiralarını dondurmak, otobüsleri hızlı ve ücretsiz hale getirmek ve çocuklara yönelik erişilebilir bakım sağlamak için çalışmalar yürüteceklerini anlatarak, suç oranlarını azaltmak, zihinsel sağlık ve evsiz krizleriyle mücadele kapsamında polisle işbirliği içinde "Toplum Güvenliği Departmanı"nın kurulacağını söyledi.

New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Trump'a seslendi: İzlediğini biliyorum, sesi aç

34 yaşındaki Mamdani, "New York kentinin ilk Müslüman Belediye Başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4'ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark atmıştı.

