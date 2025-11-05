Menü Kapat
Ekonomi
 Safa Keser

Marriott, Apartments by Marriott Bonvoy markasını Türkiye'ye getiriyor

Marriott International, Invest İnşaat ile Türkiye’de Apartments by Marriott Bonvoy® markasını hayata geçirmek üzere anlaşma imzaladığını duyurdu.

05.11.2025
05.11.2025
11:46

’un önde gelen iş ve yaşam merkezlerinden Vadistanbul bölgesinde yer alan proje ile Marriott, İstanbul’daki uzun süreli konaklamaya yönelik premium daire konseptindeki markalarından oluşan portföyünü daha da genişletiyor. İnşaatına başlanmış olan Invista, İstanbul, Apartments by Marriott Bonvoy projesinin açılışının 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Access Hospitality, franchise modeli ile geliştirilen projenin işletilmesi için Marriott International ve Invest İnşaat iş birliği yapacak.

Marriott International Türkiye Gelişmeden Sorumlu Kıdemli Direktörü Begüm Kaya, “Marriott International, Türkiye’nin büyük şehirlerinde premium daire konseptinde konaklamaya yönelik artan talebi gözlemliyoruz. Apartments by Marriott Bonvoy® markasını Türkiye’de hayata geçirmek üzere Invest İnşaat ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu önemli adım, günümüz seyahatseverlerinin değişen tercihlerini karşılama, yenilikçi konaklama seçeneklerini pazarda genişletme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor” dedi.

Marriott, Apartments by Marriott Bonvoy markasını Türkiye'ye getiriyor


Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, “Marriott International ile böylesi önemli bir projede bir kez daha iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Vadistanbul, İstanbul’da kentsel yaşamın geleceğini temsil ederken, Apartments by Marriott Bonvoy markasını bu dinamik projeye kazandırmak, Türkiye’de dünya standartlarında konaklama ve yaşam tarzı deneyimleri sunma konusundaki ortak vizyonumuzu yansıtıyor” açıklamalarında bulundu.

Apartments by Marriott Bonvoy, ferah yaşam alanları ve yerel dokulardan ilham alan sofistike tasarımıyla misafirlere özgün bir konaklama deneyimi sunarak her konaklamayı benzersiz kılacak. Vadistanbul’un yanında yer alan Maslak Koru’da geliştirilen projede, alan, konfor ve esneklik arayan seyahatseverler için özel olarak tasarlanmış 130 stüdyo daire, bir ve iki yatak odalı dairelerden oluşan seçkin bir portföy sunulacak. Her bir dairede ayrı bir oturma alanı, tam donanımlı mutfak ve daire içinde çamaşır yıkamaya olanak tanıyan alanlar yer alacak. Ayrıca proje bünyesinde, hem uzun süreli hem de kısa süreli konaklayan misafirlere hitap edecek bir fitness merkezi ve misafir lounge alanının da yer alması planlanıyor.
Marriott’un Türkiye’deki mevcut operasyonları; altı markalı rezidans dâhil olmak üzere 21 marka çatısı altında faaliyet gösteren 60’tan fazla otel ve 9.000’i aşkın odayı kapsıyor.

