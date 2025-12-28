Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den Türkiye'ye hadsiz suçlama

Birkaç ay önce Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediğini söyleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bu kez Türkiye'ye hadsiz bir suçlamada bulundu. Vucic, Türkiye'nin, Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini öne sürdü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den Türkiye'ye hadsiz suçlama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.12.2025
10:16
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
10:21

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD, Türkiye ve Suudi Arabistan'ı hedef alan açıklamalara imza attı. Kosova'nın tanınması ve ordusunun güçlendirilmesi için yapılanları "Sırbistan'a tehdit" olduğunu iddia eden Vucic, "Birçok bölgesel ve küresel aktör, Kosova'nın bağımsızlığının tanınması için yeni bir hareket başlattı. Özellikle de Türkiye ve Suudi Arabistan.'' açıklamasında bulundu.

Daily Ummah'ın haberine göre, Amerika'nın Kosova ve Metohija'daki Arnavutları açıkça ve net bir şekilde silahlandırdığını söyleyen Vucic, Türkiye'nin de ağır silahlar ve diğer her şeyi teslim ederek sürece dahil olduğunu öne sürdü. Vucic,''Tek bir amaç var; Sırbistan Cumhuriyeti'ni ve toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit etmek, Sırbistan Cumhuriyeti'nin sivil nüfusuna ve asker-polis yapılarına saldırmak." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den Türkiye'ye hadsiz suçlama

'TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER İSTİYORUZ''

Vucic, daha önce Kosova'ya BAYKAR üretimi "Skydagger" kamikaze drone'larının teslim edilmesi sonrası Türkiye'ye sert sözler yöneltmiş, ardından söylemini yumuşatmıştı. Türkiye ile ilişkilerine dair Vucic, "Türkiye ile en iyi ilişkileri istiyoruz. Paylaşımım, ülkesini dünyadaki her şeyden çok seven birinin açıklamasıydı. Biz Türkiye ile ilişkilerimizde altın çağını yaşıyoruz. Benim görevim iyi ilişkiler kurmak." demişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den Türkiye'ye hadsiz suçlama

KOSOVA'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Vucic'in söylemlerini eleştirerek Türkiye'nin büyük bir NATO ülkesi olduğunu ve Sırbistan'ın, Rusya, Çin ve İran yerine NATO üyesi ülkelerle yakından çalışması gerektiğini belirtmişti.

Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın çalışmaktan gurur duyduğunu belirttiği paylaşımında, "Sözünün eri bir lider olarak bölgemizdeki tüm halklara karşı her zaman derin ve samimi bir ilgi göstermiş, istikrar, güvenlik ve emniyetin korunmasına olağanüstü katkılar sunmuştur." ifadelerine yer vermişti.

