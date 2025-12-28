Altın zirvede, Buffett mesafeli: Ünlü yatırımcı neyi bekliyor?

BUFFETT NEDEN UZAK DURUYOR?

Altındaki bu güçlü yükselişe rağmen, dünyanın en tanınmış yatırımcılarından Buffett aynı noktada duruyor. Investopedia’nın aktardığı değerlendirmelere göre Buffett, altının ekonomik anlamda katma değer üretmediğini düşünüyor. Yani ortada bir fabrika yok, bir hizmet yok, düzenli bir gelir akışı hiç yok.

Buffett, Berkshire Hathaway’in 2011 yılı hissedar mektubunda bu yaklaşımı net biçimde ortaya koymuştu. Altını, işlevselliği sınırlı ve üretken olmayan bir varlık olarak tanımlamış; nakit akışı yapmayan yatırımların uzun vadede kalıcı servet oluşturamayacağını vurgulamıştı. Aynı dönemde CNBC’ye verdiği röportajda ise altını “korkuya dayalı bir yatırım” olarak nitelemişti.