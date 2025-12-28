Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın zirvede, Buffett mesafeli: Ünlü yatırımcı neyi bekliyor?

Aralık 28, 2025 10:14
1
Altın zirvede, Buffett mesafeli: Ünlü yatırımcı neyi bekliyor?

Küresel belirsizliklerle 2025’te rekor seviyelere çıkan altın fiyatları yatırımcıları cezbediyor. Ancak Warren Buffett, altının uzun vadede gerçek bir değer üretmediği görüşünde ısrarcı.

Küresel piyasalarda tablo net değil. Enflasyon beklentileri hâlâ yüksek, jeopolitik riskler gündemden düşmüyor. Bir de ABD Merkez Bankası’nın, yani Federal Reserve’in bağımsızlığına dair tartışmalar eklenince, yatırımcıların rotası yeniden altına dönmüş durumda. 2025’te fiyatların tarihi zirveleri test etmesi de bu ilginin doğal sonucu olarak görülüyor.

2
Altın zirvede, Buffett mesafeli: Ünlü yatırımcı neyi bekliyor?

BUFFETT NEDEN UZAK DURUYOR?

Altındaki bu güçlü yükselişe rağmen, dünyanın en tanınmış yatırımcılarından Buffett aynı noktada duruyor. Investopedia’nın aktardığı değerlendirmelere göre Buffett, altının ekonomik anlamda katma değer üretmediğini düşünüyor. Yani ortada bir fabrika yok, bir hizmet yok, düzenli bir gelir akışı hiç yok.

Buffett, Berkshire Hathaway’in 2011 yılı hissedar mektubunda bu yaklaşımı net biçimde ortaya koymuştu. Altını, işlevselliği sınırlı ve üretken olmayan bir varlık olarak tanımlamış; nakit akışı yapmayan yatırımların uzun vadede kalıcı servet oluşturamayacağını vurgulamıştı. Aynı dönemde CNBC’ye verdiği röportajda ise altını “korkuya dayalı bir yatırım” olarak nitelemişti.

3
Altın zirvede, Buffett mesafeli: Ünlü yatırımcı neyi bekliyor?

KISA SÜREN BİR İSTİSNA

Bu net duruşa rağmen, Berkshire Hathaway’in 2020’de dünyanın önde gelen altın madencilerinden Barrick Gold’a yaklaşık 565 milyon dolarlık yatırım yapması dikkat çekmişti. O dönem “Buffett fikrini mi değiştirdi?” soruları gündeme geldi. Ancak bu hamle uzun soluklu olmadı. Şirket, aynı yılın son çeyreğinde hisselerini satarak bu pozisyondan tamamen çıktı.

4
Altın zirvede, Buffett mesafeli: Ünlü yatırımcı neyi bekliyor?

ALTIN HÂLÂ NEDEN CAZİP?

Pandemi sonrası küresel ekonomi, eski dengelerinden epey uzak. 2022’de yüzde 9’a kadar çıkan küresel enflasyon, Kasım 2025 itibarıyla yüzde 2,7’ye gerilese de merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyrediyor. İşte bu tablo, altını yeniden “güvenli liman” olarak öne çıkarıyor.

5
Altın zirvede, Buffett mesafeli: Ünlü yatırımcı neyi bekliyor?

Uzmanlar da burada daha dengeli bir bakış öneriyor. Buffett’ın eleştirileri hatırlatılıyor ama altının portföylerde sınırlı oranda yer almasının, özellikle belirsizlik dönemlerinde riski dengeleyici bir rol oynayabileceği ifade ediliyor. Genel kanı şu: Altın, büyüme ve düzenli gelir vadetmiyor; ancak fırtınalı dönemlerde bir tür sigorta işlevi görebiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.