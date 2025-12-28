TÜVTÜRK pazar günü açık mı? TUVTÜRK 28 Aralık Pazar günü için açıklama yaptı

TÜVTÜRK'ün Araç Muayene İstasyonları pazar günleri alınan bir karar olmadığı taktirde kapalı oluyor. Periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK'ün bugün açık olup, olmadığı ise gündeme geldi. Yeni yıl öncesinde araç muayene işlemlerini henüz gerçekleştirmeyen sürücüler tarafından TÜVTÜRK pazar günü açık mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Konuyla ilgili TÜVTÜRK tarafından resmi açıklama yapıldı.

TÜVTÜRK PAZAR GÜNÜ AÇIK MI 28 ARALIK?

TÜVTÜRK tarafından yeni yıl öncesi açıklama yapıldı. Açıklamada yer alan bilgilere göre TÜVTÜRK yeni yıl öncesi yoğunluğu azaltmak için motosiklet ve mobil istasyonları hariç olmak üzere tüm istasyonların 28 Aralık 2025 Pazar günü açık olacağını belirtti.

TÜVTÜRK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Türkiye genelinde tüm istasyonlarımız (motosiklet ve mobil istasyonlarımız hariç) 28 Aralık Pazar günü hizmet verecek" ifadeleri yer aldı.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK 2026?

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine zam gelecek. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre TÜVTÜRK araç muayane ücretleri yüzde 25,49'luk değerleme oranı doğrultusunda artış gösterecek. Bu kapsamda motosiklet, motorlu bisiklet, traktör (römorklu / römorksuz) 1.674 TL olacak. Otomobil, minibüs, kamyonet, SUV, römork, yarı römork, özel amaçlı taşıt muayane ücreti ise 3.288 TL'ye çıkacak. Kamyon, çekici, otobüs ve tanker muayene ücretinin ise 4.449 TL'ye yükselecek.