28 Aralık İstanbul elektrik kesintisi açıklaması! 11 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak: İşte mahalle mahalle kesinti saatleri

28 Aralık İstanbul elektrik kesintisi açıklaması BEDAŞ’tan geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre il genelinde 11 ilçede günün belirli saatlerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları uygulanacak. Buna göre bazı bölgelerde kesintiler kısa süreli gerçekleşirken, bazı mahallelerde akşam saatlerine kadar enerji verilmeyecek. İşte ayrıntılar…