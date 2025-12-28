28 Aralık İstanbul elektrik kesintisi açıklaması! 11 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak: İşte mahalle mahalle kesinti saatleri

Kategoriler
28 Aralık İstanbul elektrik kesintisi açıklaması BEDAŞ’tan geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre il genelinde 11 ilçede günün belirli saatlerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları uygulanacak. Buna göre bazı bölgelerde kesintiler kısa süreli gerçekleşirken, bazı mahallelerde akşam saatlerine kadar enerji verilmeyecek. İşte ayrıntılar…
28 Aralık Pazar günü İstanbul’da Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Şişli ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına BEDAŞ internet sitesi üzerinden kesintilerin yaşanacağı ilçe ve mahallelerin yanı sıra elektrik kesintisinin başlayacağı ve biteceği saatleri de kamuoyu ile paylaştı. İşte 28 Aralık İstanbul elektrik kesintisi açıklamasının detayları…