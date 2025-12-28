27 Aralık reyting sonuçları 2025 || Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Ben Leman…Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam TRT1’de Gönül Dağı dizisi 199. Bölümüyle, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizisi 12. Bölümüyle ekranlara geldi. Ayrıca yeni sezona hızlı bir giriş yapan ancak istenilen reyting sonuçlarına ulaşmayan Ben Leman diziş de 13. ve final bölümüyle son kez seyircinin karşısına çıktı. 27 Aralık akşamı aynı saatlerde Show TV’de Güldür Güldür Show, TV8’de ise MasterChef All Star ile heyecan ve eğlence aynı anda yaşanırken, Star TV’de Kara Bela isimli yerli sinema filmi, ATV’de Taşıyıcı 2 isimli yabancı sinema filmi yayınlandı.