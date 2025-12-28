Menü Kapat
27 Aralık reyting sonuçları 2025 || Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Ben Leman…Dün en çok ne izlendi?

Aralık 28, 2025 09:09
1
27 Aralık 2025 reyting sonuçları

27 Aralık 2025 reyting sonuçlarına dair detaylar büyük bir merakla araştırılıyor. Zira dün akşam televizyonda Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ile Ben Leman dizileri ekran severlerin karşısına çıktı. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyen milyonlarca kişi heyecan dolu bölümleri ilgiyle takip ederken, günün ilk saatleri itibariyle “Dün en çok ne izlendi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı…

2
Kumanda aleti

27 Aralık Cumartesi akşamı, TRT1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar dizileri yayınlanırken, Now TV’de Ben Leman dizisi final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile yayın hayatına giriş yapan diziler beklenen izlenme oranlarına ulaşamadığı için birer birer ekranlara veda ederken, reyting sonuçları da her zamankinden daha fazla merak edilmeye başlandı…

3
Televizyon

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam TRT1’de Gönül Dağı dizisi 199. Bölümüyle, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizisi 12. Bölümüyle ekranlara geldi. Ayrıca yeni sezona hızlı bir giriş yapan ancak istenilen reyting sonuçlarına ulaşmayan Ben Leman diziş de 13. ve final bölümüyle son kez seyircinin karşısına çıktı. 27 Aralık akşamı aynı saatlerde Show TV’de Güldür Güldür Show, TV8’de ise MasterChef All Star ile heyecan ve eğlence aynı anda yaşanırken, Star TV’de Kara Bela isimli yerli sinema filmi, ATV’de Taşıyıcı 2 isimli yabancı sinema filmi yayınlandı.

4
Kanal deiştirme

27 ARALIK 2025 CUMARTESİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 27 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

