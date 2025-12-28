7 yıl sonra geri döndüler! Yabancının en çok satın aldığı 10 hisse

Burada 2 detaya da değinmekte fayda var.

1- Daha kısa vadeye bakıldığında eylülde 9,62 milyon dolar olarak gerçekleşen yabancı yatırımcı girişi; ekim ve kasım aylarında sırasıyla -42,09 ve -96,13 milyon dolarlık para çıkışına dönüyor. Son aylarda sınırlı da olsa bir ivme kaybı gözlemleniyor.