7 yıl sonra geri döndüler! Yabancının en çok satın aldığı 10 hisse

Aralık 28, 2025 09:19
Piyasalarda 2025 yılı geride kalırken, yatırımcı davranışlarını en net ortaya koyan başlıklardan biri de yabancı sermaye hareketleri oldu. 

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; son 10 yıllık döneme bakıldığında, yabancı yatırımcıların borsadaki para giriş ve çıkışlarının yönü dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. İşte hisse senedi piyasalarında yıllara göre net yabancı yatırımcı hareketleri…

hisse senetleri

-2025: 2,94 milyar dolar

-2024: -3,00 milyar dolar

-2023: -1,06 milyar dolar

-2022: -4,49 milyar dolar

-2021: -1,63 milyar dolar

-2020: -4,58 milyar dolar

-2019: -583,99 milyon dolar

-2018: -1,98 milyar dolar

-2017: 1,78 milyar dolar

-2016: 629,04 milyon dolar

PARA GİRİŞİ DETAYI 

Listede 2025 yılı, Ocak-Kasım dönemi işlemlerini yansıtıyor. 11 aylık verilere göre 2025; yedi yıllık para çıkışının ardından, önemli miktarda para girişinin yaşandığı bir yıl olarak öne çıkıyor.

Burada 2 detaya da değinmekte fayda var.

1- Daha kısa vadeye bakıldığında eylülde 9,62 milyon dolar olarak gerçekleşen yabancı yatırımcı girişi; ekim ve kasım aylarında sırasıyla -42,09 ve -96,13 milyon dolarlık para çıkışına dönüyor. Son aylarda sınırlı da olsa bir ivme kaybı gözlemleniyor.

 

2- Bu yıl yabancı yatırımcı kaynaklı para girişi yaşanan ilk 10 hisse Aselsan, Turkcell, TÜPRAŞ, Astor Enerji, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, Emlak Konut GYO, Türk Altın İşletmeleri, Garanti Bankası ve Ereğli Demir Çelik olarak öne çıkıyor.

 

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ise 2025 yılının tamamlanmasına 3 işlem günü kala döviz bazında 263 dolardan kapanış yapıyor. 2016 yılından bu yana BİST 100 endeksinde işlemler 344 doların altında devam ediyor.

 Borsada gelecek yıl döviz bazında da yükseliş için yabancı yatırımcı girişinin artarak sürmesi, etkili bir katalizör olacak gibi görünüyor. Enflasyon ve faizlerde düşüş sürecinin devamı bu anlamda da önemli…

