Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Eski daireler altın değerinde! Uzmanlardan ev sahiplerine 'pişman olmayın' uyarısı

Aralık 28, 2025 09:36
1
Eski daireler altın değerinde! Uzmanlardan ev sahiplerine 'pişman olmayın' uyarısı

Kentsel dönüşüm süreci hızlanırken, gözler bu kez yeni projelerden çok 30 yaş üzeri binalara çevrildi. Merkezî lokasyonlarda yer alan eski yapılar, dönüşüm beklentisiyle yatırımcıların radarına girerken, uzmanlar buralardaki acil satışlara karşı ev sahiplerini uyarıyor!

İşte Türkiye gazetesinde Necmi Çiçekçi'nin haberinde yer alan kritik öneme sahip detaylar...

 

2
kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanması, konut piyasasında yatırımcı davranışlarını da gözle görülür şekilde değiştirdi. Özellikle deprem riski yüksek bölgelerde, büyük şehirlerde yer alan ve yaşı 30’un üzerinde olan binalar yatırımcıların radarına girmiş durumda.

3
kentsel dönüşüm

ALTIN DEĞERİNDE YAPILAR 

Bu yapılar, dönüşüm potansiyeli sayesinde görece uygun fiyatlarla satın alınırken, proje tamamlandığında önemli ölçüde değer kazanma ihtimali taşıyor. Uzmanlara göre, merkezî konumda bulunan eski binalar yatırımcılar için adeta “altın değerinde”.

4
Eski daireler altın değerinde! Uzmanlardan ev sahiplerine 'pişman olmayın' uyarısı

Dönüşüm sonrası yeni yapılacak dairelerin hem metrekare hem de donanım açısından daha nitelikli olması, bu konutların piyasa değerini ciddi oranda yukarı çekiyor. Ayrıca yeni binaların otopark, asansör, sosyal alanlar ve enerji verimliliği gibi avantajlar sunması, talebi daha da artırıyor. Ancak bu durum, mevcut ev sahipleri açısından bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle ekonomik sıkıntılar sebebiyle satışa yönelen vatandaşların, konutlarını gerçek değerinin altında elden çıkardığına dikkat çekiliyor. Yatırımcılar için fırsat olarak görülen bu süreç, bilinçsiz satış yapan ev sahipleri için uzun vadede ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor.

5
Eski daireler altın değerinde! Uzmanlardan ev sahiplerine 'pişman olmayın' uyarısı

EV SAHİPLERİNE KRİTİK UYARI 

Gayrimenkul uzmanları, ev sahiplerini aceleci davranmamaları konusunda uyarıyor. Satış kararı almadan önce arsa payı oranlarının mutlaka incelenmesi, binanın dönüşüm kapsamında hangi haklara sahip olduğunun netleştirilmesi büyük önem taşıyor. Müteahhit firmaların sunduğu tekliflerin detaylı şekilde karşılaştırılması, dönüşüm sonrası elde edilecek yeni dairenin büyüklüğü, konumu ve ek hakları da göz önünde bulundurulmalı. 

6
Eski daireler altın değerinde! Uzmanlardan ev sahiplerine 'pişman olmayın' uyarısı

Uzmanlar ayrıca, mümkünse bir gayrimenkul danışmanından veya hukuk uzmanından destek alınmasını öneriyor. Çünkü kentsel dönüşüm süreci yalnızca bugünkü fiyatlarla değil, gelecekte oluşacak değer üzerinden değerlendirilmesi gereken uzun vadeli bir yatırım süreci olarak görülüyor.

Aksi hâlde, birkaç sene içinde değeri katlanarak artabilecek bir konuttan erken vazgeçilmesi, telafisi zor pişmanlıklara sebep olabiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.