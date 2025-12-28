Eski daireler altın değerinde! Uzmanlardan ev sahiplerine 'pişman olmayın' uyarısı

Dönüşüm sonrası yeni yapılacak dairelerin hem metrekare hem de donanım açısından daha nitelikli olması, bu konutların piyasa değerini ciddi oranda yukarı çekiyor. Ayrıca yeni binaların otopark, asansör, sosyal alanlar ve enerji verimliliği gibi avantajlar sunması, talebi daha da artırıyor. Ancak bu durum, mevcut ev sahipleri açısından bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle ekonomik sıkıntılar sebebiyle satışa yönelen vatandaşların, konutlarını gerçek değerinin altında elden çıkardığına dikkat çekiliyor. Yatırımcılar için fırsat olarak görülen bu süreç, bilinçsiz satış yapan ev sahipleri için uzun vadede ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor.