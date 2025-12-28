Dünyanın en uzun ömürlü otomobili belli oldu! 174 milyon araç incelendi, şampiyon hiç şaşırtmadı

Yeni bir otomobil almak isteyenler kullanıcılar, genellikle uzun yıllar kullanabilecekleri modellere yöneliyor. Sürücülerin bu beklentisini karşılayan markaların başında ise Toyota geliyor. iSeeCars platformunun Ekim 2025 tarihli verilerine göre Japon otomobil devi, dayanıklılık konusunda endüstri standartlarını altüst etmiş durumda.

Toyota markalı araçların yaklaşık 400 bin kilometre sınırına ulaşma ihtimali yüzde 17,8 olarak belirlendi. Bu oran, endüstri ortalamasının neredeyse dört katı seviyesinde.

LEXUS VE HONDA TAKİBİ SÜRDÜRÜYOR

Listenin zirvesindeki Toyota'yı, yine şirketin bünyesinde bulunan lüks otomobil markası Lexus takip ediyor. 2025 verilerine göre Lexus modellerinin 400 bin kilometre sınırına ulaşma ihtimali yüzde 12,8 seviyesinde.

Toyota’nın en büyük rakiplerinden biri olan Honda ise yüzde 10,8'lik oranla listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu. İlk beşi tamamlayan diğer markalar ise yüzde 7,2 ile Acura ve yüzde 4,6 ile GMC oldu. Hiçbir araç için 400 bin kilometre garantisi verilmese de, araştırma sonuçları Toyota serisinin yollarda kalma konusunda istikrarlı bir performans sergilediğini kanıtlıyor.

174 MİLYON ARAÇ MERCEK ALTINA ALINDI

iSeeCars, raporu hazırlamak adına 174 milyondan fazla aracı inceledi. Araçların her yıl katettikleri mesafe takip edilerek, belirli kilometre sınırlarına ulaşıp ulaşamayacaklarına dair istatistiksel bir model oluşturuldu.

Yapılan hesaplamalar sonucunda, yollarda en sık görülen araçlara ağırlık verilerek markaların genel dayanıklılık puanları ortaya çıkarıldı.

ZİRVENİN SAHİBİ: TOYOTA SEQUOİA

Model bazında yapılan incelemelerde ise Toyota Sequoia, yüzde 39,1'lik oranla 400 bin kilometre barajını aşma ihtimali en yüksek araç olarak tescillendi. Model, endüstri ortalamasının sekiz kat üzerine çıkarak rakiplerine gözdağı verdi.

Markanın diğer modelleri 4Runner, Highlander Hybrid ve Tundra da sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sıraları paylaşarak listenin üst kısımlarını domine etti. İlk beşteki tek farklı marka ise Lexus IS oldu.

ÜRETİM FELSEFESİ FARK YAPIYOR

SlashGear sitesinin haberine göre, Toyota'nın dayanıklılık konusundaki başarısının sırrı, büyük ölçüde şirketin üretim süreçlerinde gizli. "Toyota Üretim Sistemi" (TPS) olarak adlandırılan yöntem, araçlardaki kusurları anında tespit etmeye odaklanıyor.

Sistem, üretim hattındaki çalışanlara herhangi bir sorunla karşılaştıklarında işleyişi durdurma ve probleme anında müdahale etme yetkisi veriyor. Böylelikle araçların üretim bandından minimum hatayla çıkması sağlanıyor.

Şirketin tasarım ve mühendislik yaklaşımı da uzun ömürlülüğü destekleyen faktörler arasında. Toyota, araçlarında radikal ve riskli yeniden tasarımlar yapmak yerine ihtiyaç duyuldukça kademeli güncellemeler sunmayı tercih ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Consumer Reports tarafından Subaru'nun önünde "en güvenilir marka" seçilen üretici, farklı modellerinde aynı ve kendini kanıtlamış parçaları kullanmasıyla biliniyor.