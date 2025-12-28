2026 alt coinler ne olur? Yapay zeka boğa sezonunun yıldızı olacak 3 sektörü belirledi

RWA (GERÇEK DÜNYA VARLIKLARI): FİNANSIN GELECEĞİ

Yapay zekanın "2026'nın Sürprizi" olarak nitelendirdiği alan ise RWA (Real World Assets) sektörü. Bu kavram, gayrimenkul, altın, devlet tahvili ve hatta sanat eserleri gibi fiziksel varlıkların blokzincir üzerinde "token" haline getirilerek satılmasını ifade ediyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın da bu alana girmesiyle, 2026 yılı RWA projelerinin yılı olabilir. Yapay zeka, trilyon dolarlık geleneksel finans piyasasının %1'inin bile blokzincire taşınmasının, RWA odaklı altcoinleri (Ondo, Chainlink vb. kategorisindeki) uçurmaya yeteceğini belirtiyor. 2026'da evinizi, arsanızı veya şirket hissenizi kripto borsalarında alıp satabileceğiniz platformların tokenları, yatırımcısına en güvenli ve en yüksek getiriyi sunma adayı olarak gösteriliyor.