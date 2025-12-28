Ece Sevim'den dikkat çeken sözler: CHP ve Fenerbahçe kalkan yapılamaz

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gazeteci Ece Sevim, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Taksim Meydanı programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güzide bir devlet kurumu olduğuna dikkat çeken Sevim, 'Fenerbahçe'yi yasaklı maddeye kalkan yapma, CHP'yi yolsuzluğa kalkan yapma... CHP ve Fenerbahçe şahısların suçlarına kalkan yapılamaz. Bu böyle ilerlemez. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı güzide bir devlet kurumudur, hükümet değildir. Operasyonu beğenince “devletimizin operasyonu”, beğenmeyince “bu hükümetin siyasi operasyonu” diyenler hem hukuka hem siyaset kurumlarına zarar veriyor" diye konuştu.