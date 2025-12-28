Ece Sevim'den dikkat çeken sözler: CHP ve Fenerbahçe kalkan yapılamaz

Gazeteci Ece Sevim, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Taksim Meydanı programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güzide bir devlet kurumu olduğuna dikkat çeken Sevim, 'Fenerbahçe'yi yasaklı maddeye kalkan yapma, CHP'yi yolsuzluğa kalkan yapma... CHP ve Fenerbahçe şahısların suçlarına kalkan yapılamaz. Bu böyle ilerlemez. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı güzide bir devlet kurumudur, hükümet değildir. Operasyonu beğenince “devletimizin operasyonu”, beğenmeyince “bu hükümetin siyasi operasyonu” diyenler hem hukuka hem siyaset kurumlarına zarar veriyor" diye konuştu.