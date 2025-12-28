Falcıların aylık geliri gündem oldu! Kafe ruhsatıyla hayal satıp zengin oluyorlar

Türkiye gazetesine konuşan Caner Yenidünya “Türkiye’de fal bakılması açıkça yasaktır. 677 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi, falcılığı batıl inançları besleyen ve kamu düzenini ilgilendiren bir faaliyet olarak görür ve her ne şekilde olursa olsun fal bakılmasını yasaklar. Bu nedenle ücretsiz, eğlence amaçlı ya da sembolik şekilde sunulması da hukuken sorunludur. Uygulamada sıkça yapılan bir hata, vergi ödemenin suç unsurunu ortadan kaldırdığı düşüncesidir. Vergi Usul Kanunu’na göre, vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış olması mükellefiyeti ortadan kaldırmaz. Vergi levhası, fal bakma fiilini yasal hâle getirmez ve cezai sorumluluğu kaldırmaz. Ödenen vergi, kişiyi hapis cezasından, işletmeyi de kapatılma riskinden korumaz” diye konuştu.