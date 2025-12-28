Menü Kapat
TGRT Haber
En fazla Türk hangi ülkede yaşıyor? İlk sıradaki ülkede Bursa, Konya ve Antalya’dan daha fazla Türk yaşıyor

Aralık 28, 2025 10:13
1
En fazla Türk hangi ülkede yaşıyor?

Türkler tarih boyunca anavatanının dışına göç etmiş bir millet olarak biliniyor. Kimi zaman ekonomik koşullar kimi zaman ise yeni yerler görme isteği Türk vatandaşlarının farklı ülkelerde hayat kurmasına neden olurken, paylaşılan son veriler en fazla Türk vatandaşının yaşadığı ülkeler de belli oldu. İlk sıradaki ülkede yaşayan Türk sayısının Bursa, Konya ve Antalya’yı geride bırakması oldukça dikkat çekti…

2
Türk bayraklı çocuk

En fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerle belli oldu. Ticaretten siyasete bulundukları ülkelerin temel mekanizmaları içine dahil olan Türk vatandaşlar, bir yandan kendi kültürlerini devam ettirmeye çalışırken diğer yandan da bulundukları ülkelerin kültürüyle yoğruluyor. Yeni neslin çoğalması ve devam eden göçler ise yurt dışında yaşayan Türk sayısını günden güne artırıyor. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre 2024 yılında Bursa’nın nüfusu 3 milyon 238 bin 618, Konya’nın nüfusu 2 milyon 330 bin 24, Antalya’nın nüfusu ise 2 milyon 722 bin 103 olarak belirlendi. En fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler listesinin zirvesindeki ülkede ise 4 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. İşte ayrıntılar…

3
Danimarka

EN FAZLA TÜRK’ÜN YAŞADIĞI ÜLKELER

10 NUMARA DANİMARKA

75 BİN TÜRK VATANDAŞI

4
İsviçre

9 NUMARA İSVİÇRE

130 BİN TÜRK VATANDAŞI

5
Avustralya

8 NUMARA AVUSTRALYA

150 BİN TÜRK VATANDAŞI

6
Belçika

7 NUMARA BELÇİKA

240 BİN TÜRK VATANDAŞI

7
Avusturya

6 NUMARA AVUSTURYA

250 BİN TÜRK VATANDAŞI

8
ABD

5 NUMARA ABD

300 BİN TÜRK VATANDAŞI

9
İngiltere

4 NUMARA İNGİLTERE

400 BİN TÜRK VATANDAŞI

10
Hollanda

3 NUMARA HOLLANDA​

500 BİN TÜRK VATANDAŞI

11
Fransa

2 NUMARA FRANSA

700 BİN TÜRK VATANDAŞI

12
Almanya

1 NUMARA ALMANYA

4 MİLYON TÜRK VATANDAŞI

