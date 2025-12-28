En fazla Türk hangi ülkede yaşıyor? İlk sıradaki ülkede Bursa, Konya ve Antalya’dan daha fazla Türk yaşıyor

En fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerle belli oldu. Ticaretten siyasete bulundukları ülkelerin temel mekanizmaları içine dahil olan Türk vatandaşlar, bir yandan kendi kültürlerini devam ettirmeye çalışırken diğer yandan da bulundukları ülkelerin kültürüyle yoğruluyor. Yeni neslin çoğalması ve devam eden göçler ise yurt dışında yaşayan Türk sayısını günden güne artırıyor. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre 2024 yılında Bursa’nın nüfusu 3 milyon 238 bin 618, Konya’nın nüfusu 2 milyon 330 bin 24, Antalya’nın nüfusu ise 2 milyon 722 bin 103 olarak belirlendi. En fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler listesinin zirvesindeki ülkede ise 4 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. İşte ayrıntılar…