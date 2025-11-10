Menü Kapat
ABD Pasifik'te 2 gemiyi vurdu: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 2 gemiyi vurduklarını ve gemilerdeki 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

AA
10.11.2025
10.11.2025
Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Dün, Başkan Trump'ın emriyle listemizde bulunanlar tarafından işletilen 2 gemiye 2 ölümcül kinetik saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.

ABD Pasifik'te 2 gemiyi vurdu: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İstihbaratlarına göre söz konusu gemilerin uyuşturucu kaçırdığını ve içinde uyuşturucu olduğunu öne süren Hegseth, gemilerin Pasifik'in doğusunda rotasında olduğunu kaydetti.

Hegseth, saldırıların uluslararası sularda yapıldığını ve her iki gemide bulunan 3'er kişinin öldürüldüğünü aktarırken, ABD güçlerinden kimsenin zarar görmediğini belirtti.

ABD Pasifik'te 2 gemiyi vurdu: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

TRUMP'IN TALİMATI

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD Pasifik'te 2 gemiyi vurdu: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#abd
#venezuela
#terör
#güvenlik
#Savunma Bakanı Hegseth
#Dünya
