Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı!

Son dönemde kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hande Erçel, yaklaşık 3 yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşıyordu. Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile karelerini sosyal medyadan kaldırmasının ardından iki ünlü ismin ayrıldığı iddia edildi.

HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI AYRILIĞININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Son olarak İtalya tatiline giden ünlü çiftin ilişkisinde kriz olduğu iddia edildi. Ünlü oyuncu, sürpriz hamlesiyle şaşırttı. Erçel'in sosyal medya hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırması ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

Tüm bu yaşananlar sonrasından en başından beri ilişkiye onay vermediği iddia edilen Arzu Sabancı'dan manidar bir paylaşım geldi. Sabancı, "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" dedi.

Ece Erken de Gel Konuşalım programında ayrılıkla ilgili konuştu ve "Ağustos ayının başından beri araları kötü. Hande Erçel yeğeni ve kız kardeşiyle tatile çıktığı zaman zaten ayrıydılar, sadece beklediler. Sebep ise evlilik" dedi.

Ece Erken daha sonra ise, "Hande Erçel artık evliliği konuşmak istiyor, Hakan Sabancı da yakın evliliğe aslında. Belki bundan dolayı Arzu Sabancı artık istemiyor" diye iddia etti. Hakan Sabancı'nın Erçel ile fotoğraflarını kaldırmaması ve çiftin hala takipleşmesi ise "Barışacaklar mı?" yorumlarına sebep oldu.