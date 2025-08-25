Başak Karahan daha fazla dayanamadı! Enes Batur hamlesi geldi

Sosyal medya fenomeni Enes Batur bir dönem aşk yaşadığı Başak Karahan'ın evlenmesine günler kala yaptığı hamleyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan ile yıllar önce çektirdiği kareyi yakınlaştırarak profil resmi yaptı. Başak Karahan Enes Batur'un yaptıkları karşısında sessizliğini bozdu ve dava açtığını duyurdu.

BAŞAK KARAHAN ARTIK DAHA FAZLA DAYANAMADI

Sosyal medyanın en çok konuşulan ikilisi Enes Batur ile Başak Karahan, yıllar önce ayrılmış ve bir daha da bir araya asla gelmemişti. Başak Karahan düğün hazırlıkları yaparken, Enes Batur'un yıllar önce Başak Karahan ile çektirdiği kareyi yakınlaştırıp profil resmi yapmasına eleştiri yağdı.

BAŞAK KARAHAN'DAN ENES BATUR HAMLESİ

Başak Karahan ilk olarak avukatının paylaşımını yayınlayarak Enes Batur'a 5 kuruşluk dava açtığını duyurdu. Ayrıca bugünden itibaren uzaklaştırma kararı da aldırdığını belirten Başak Karahan bide video yayınladı.

Başak Karahan yaptığı paylaşımda, "7 yıldır maruz kaldığım psikolojik şiddete hepiniz şahitsiniz. Özellikle son zamanlardaki tehdit ve zedeleyici söylemler sebebiyle karşı tarafa 5 kuruşluk dava açmaya karar verdi. Ayrıca koruma kararını da bugün itibariyle başlattık avukatımla" dedi.