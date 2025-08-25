Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Başak Karahan daha fazla dayanamadı! Enes Batur hamlesi geldi

Sosyal medya fenomenleri Enes Batur ile Başak Karahan bir dönem aldıkları ayrılık kararıyla çok konuşuldu. Başak Karahan yaklaşık 1 ay sonra nişanlısıyla evleneceğini duyurmasının ardından Enes Batur'un paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı. Başak Karahan daha fazla dayanamadı ve eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.08.2025
15:00
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
15:07

fenomeni Enes Batur bir dönem aşk yaşadığı Başak Karahan'ın evlenmesine günler kala yaptığı hamleyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan ile yıllar önce çektirdiği kareyi yakınlaştırarak profil resmi yaptı. Başak Karahan Enes Batur'un yaptıkları karşısında sessizliğini bozdu ve dava açtığını duyurdu.

BAŞAK KARAHAN ARTIK DAHA FAZLA DAYANAMADI

Sosyal medyanın en çok konuşulan ikilisi Enes Batur ile Başak Karahan, yıllar önce ayrılmış ve bir daha da bir araya asla gelmemişti. Başak Karahan düğün hazırlıkları yaparken, Enes Batur'un yıllar önce Başak Karahan ile çektirdiği kareyi yakınlaştırıp profil resmi yapmasına eleştiri yağdı.

Başak Karahan daha fazla dayanamadı! Enes Batur hamlesi geldi

BAŞAK KARAHAN'DAN ENES BATUR HAMLESİ

Başak Karahan ilk olarak avukatının paylaşımını yayınlayarak Enes Batur'a 5 kuruşluk dava açtığını duyurdu. Ayrıca bugünden itibaren uzaklaştırma kararı da aldırdığını belirten Başak Karahan bide video yayınladı.

Başak Karahan daha fazla dayanamadı! Enes Batur hamlesi geldi

Başak Karahan yaptığı paylaşımda, "7 yıldır maruz kaldığım psikolojik şiddete hepiniz şahitsiniz. Özellikle son zamanlardaki tehdit ve zedeleyici söylemler sebebiyle karşı tarafa 5 kuruşluk dava açmaya karar verdi. Ayrıca koruma kararını da bugün itibariyle başlattık avukatımla" dedi.

Başak Karahan daha fazla dayanamadı! Enes Batur hamlesi geldi
#sosyal medya
#Enes Batur
#Başak Karahan
#Aşk Davası
#Profil Resmi
#Magazin
