Barış Alper Yılmaz'dan yeni karar! Yıldız oyuncudan flaş hamle

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Zecorner Kayserispor'u Eren Elmalı (2), Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin golleriyle 4-0 mağlup etti.

KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Suudi Arabistan takımlarından NEOM'a transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçının kadrosuna dahil edilmedi.





OKAN BURUK'TAN BARIŞ ALPER AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geleceği belirsiz olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ONA SAHİP ÇIKMAK GEREKİYOR"

Okan Buruk, "Barış Alper bizim için çok değerli, özel bir oyuncu. Benim onda emeğim çok. Onun da Galatasaray'da emeği çok. Burada büyük yanlış anlaşılma oluyor. Barış genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Ona doğru şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Hataları, yanlışlar oluyor ama kötü niyetli olmadığını biliyoruz. Bundan önceki iki maçta verdiği katkıları unutmuyoruz. Barış'la konuştuk. Bu süreci doğru şekilde yönetmeye çalıştık. Onun kafa karışıklığı var ama bunu takıma yansıtmaması gerekirdi. Yansıtırsa takıma zarar verecek. Onu buraya getiremeyerek bunun da önünü kesmiş olduk. Ona sahip çıkmak gerekiyor. Her insan hata yapar. Bunu bilerek ona yardımcı olmamız gerekiyor ama Barış bizim oyuncumuz. Geçen sene devre arasında teklif geldiğinde burada kaldı ve beraber şampiyon olduk.

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Onu geri kazanmamız gerekiyor. Galatasaray'a olan sevgisinden hiçbir şey eksilmedi. Barış'ı bir anda silmememiz, linç etmememiz gerekiyor. Biz bu dönemde oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Kadromuzu daha iyi duruma getirmek istiyoruz. Futbolun içinde bu tür satışlar var ama şu an kadromuzu korumak ve önemli takviyeler yapmak istiyoruz. Bugün kazanmamız önemliydi. Futbolcularımızın bu tür olaylardan etkilenmediğini de ortaya koyduk. Barış maç öncesi paylaşım da yaptı. Takım arkadaşlarına gruptan başarılar da diledi." dedi.

BUGÜN İDMANA KATILDI

Bu sözlerin ardından Barış Alper Yılmaz, Kayseri deplasmanı dönüşü bugün rejenerasyon çalışması için Kemerburgaz'da toplanan sarı-kırmızılı takıma katıldı ve antrenmana çıktı.

TEMSİLCİSİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Futbolcunun temsilcisi Tuncay Maldan, geçtiğimiz günlerde konuya dair bir açıklama yayınlamış ve "Barış, son iki transfer döneminde kulübüne son derece önemli teklifler getirmiş; fakat Galatasaray'ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir. Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için, 'Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin' şeklinde söz vermiştir. Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Sayın başkana ve taraftara şunu söylemek isterim ki; kardeşim son iki maç da dâhil olmak üzere, Galatasaray'a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış'ın da söz hakkı olmalı." diye konuşmuştu.

Suudi Arabistan ekibi NEOM, başarılı kanat oyuncusu için Galatasaray'a 40 milyon Euro, oyuncunun kendisine ise 10 milyon Euro'luk maaş teklifinde bulunmuştu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 48 maça çıkan Barış Alper, 14 gol 6 asist yaparak başarılı bir performans ortaya koymuştu. Sol kanat oyuncusu, Süper Lig'de yeni sezona da iyi bir giriş yaparak takımına 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞME DURUMU

25 yaşındaki yıldız futbolcunun Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Barış Alper'in güncel piyasa değeri 21 milyon Euro olarak gösteriliyor.