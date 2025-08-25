Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için son kararını duyurdu! Sert sözler...

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz konusu kulüp gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM’a transferi konuşulan ve Kayserispor maçının kadrosuna alınmayan milli oyuncu hakkında yeni açıklama geldi.

“60 MİLYON EURO VERSELER...”

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, tartışmalara noktayı koyarak Barış Alper’in satışının kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti. “Barış Alper Yılmaz için bize 60 milyon euro bonservis bile verseler satmayı düşünmüyoruz” diyen Kavukcu, “Bu rakama satma garantisi vermiyoruz. Biz Barış Alper’i Şampiyonlar Ligi’nde takımımızda görmek istiyoruz. Futbolcumuzun hiç kimsenin oyuncağı olmasına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

7 KATI ÜCRET ÖNERDİLER

Bu açıklamalar sonrası gözler Barış Alper Yılmaz cephesine çevrildi. NEOM'dan Galatasaray'da kazandığının 7 katı ücret teklifi aldığı belirtilen genç yıldız, menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı yönetimden transferine onay vermesini talep etmişti.

Bu sezon Süper Lig’de 2 maçta görev alan Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 2 asistle takımına katkı sağlayarak sezona güçlü bir başlangıç yapmıştı.