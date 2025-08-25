Menü Kapat
Lemina neden yok, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına yıldız futbolcudan cevap geldi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında Galatasaray, 23 Ağustos 2025 Pazar günü Kayserispor deplasmanına çıktı. Karşılaşmadan galibiyet ile ayrılan sarı-kırmızılılarda Lemina ise kadroya alınmadı. Karşılaşmanın ardından Lemina neden yok, Galatasaray'dan ayrılacak mı soruları gündeme geldi. Gabonlu yıldız futbolcu sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi.

Lemina neden yok, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına yıldız futbolcudan cevap geldi
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 3. haftası kapsamında ile karşı karşıya geldi. RGH Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar ligde 3'te 3 yaparak bir seri yakaladı. Ancak mücadelede Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ilk 11'inin kilit isimlerinden olan Mario Lemina yer almadı.

Taraftarlar tarafından Lemina neden yok, Galatasaray'dan ayrılacak mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Lemina neden yok, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına yıldız futbolcudan cevap geldi

LEMİNA GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Son haftalarda Lemina'nın Galatasaray'dan ayrılacağına dair birçok iddia ortaya atıldı. Lemina sosyal medya hesabından iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında "konuşmayı bırakın, ben Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray'dayım. Spekülasyona gerek yok, gelecğim tamamıyla Galatasaray'da. Konu burada kapandı" ifadelerini kullandı.

Gabonlu yıldız oyuncu yaptığı açıklamayla birlikte Galatasaray'dan ayrılacağına dair bütün iddiaları yalanladı.

Lemina neden yok, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına yıldız futbolcudan cevap geldi

LEMİNA NEDEN YOK?

Lemina, Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanan Kayserispor - Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle yer almadı. Gabonlu yıldızın Süper Lig'in 5. haftası kapsamında oynanacak olan Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten ise resmi bir açıklama yapılmadı.

