Lemina neden yok, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına yıldız futbolcudan cevap geldi

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 3. haftası kapsamında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi. RGH Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar ligde 3'te 3 yaparak bir seri yakaladı. Ancak mücadelede Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ilk 11'inin kilit isimlerinden olan Mario Lemina yer almadı.

Taraftarlar tarafından Lemina neden yok, Galatasaray'dan ayrılacak mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

LEMİNA GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Son haftalarda Lemina'nın Galatasaray'dan ayrılacağına dair birçok iddia ortaya atıldı. Lemina sosyal medya hesabından iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında "konuşmayı bırakın, ben Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray'dayım. Spekülasyona gerek yok, gelecğim tamamıyla Galatasaray'da. Konu burada kapandı" ifadelerini kullandı.

Gabonlu yıldız oyuncu yaptığı açıklamayla birlikte Galatasaray'dan ayrılacağına dair bütün iddiaları yalanladı.

LEMİNA NEDEN YOK?

Lemina, Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanan Kayserispor - Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle yer almadı. Gabonlu yıldızın Süper Lig'in 5. haftası kapsamında oynanacak olan Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten ise resmi bir açıklama yapılmadı.