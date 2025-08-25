Okan Buruk’tan flaş Barış Alper Yılmaz açıkaması! 'Kafa karışıklığı var'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, antrenmanlara çıkmayan ve Kayseri'ye götürülmeyen Barış Alper Yılmaz için konuştu.

"BARIŞ'I ÇOK SEVİYORUM"

Okan Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Barış değerli, özel. Çok seviyorum. Emeği çok, Galatasaray'ın da onun üzerinde emeği çok. Yanlış anlaşılmalar çok. Genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Barış bizim için değerli. Milli bir oyuncu. Barış'a sarılmamız gerekiyor. Hatalar, yanlışlar olabilir. Kötü niyetli olmadığını bilmemiz gerekiyor Barış'ın. Barış kötü niyetli olsa 2 maçta da oynamazdı. Katkılarını unutmuyoruz. Barış'la konuştuk. Süreci doğru yönetmeye çalıştık. Hem bizim hem onun isteği.

"KAFA KARIŞIKLIĞI VAR"

Kafa karışıklığı var. Bunu takıma yansıtmaması da önemliydi. Barış'ı da takımdan ayırdık. Takım arkadaşlarına da zarar verebilirdi. Bunun da önüne geçtik. Galatasaray'a önemli hizmetler etti Barış. Bunu unutmayalım. Herkes hata yapıyor. Ona yardımcı olmamız gerekiyor. Barış bizim oyuncumuz. Bu zamana kadar en iyi şekilde hizmet etti. Hangi mevkide oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalıştı. Devre arası teklif geldiğinde şampiyonluk için yola devam etti. Spekülasyonlar oluyor. Hata yapabilir, hatalı olabilir, yanlışlar olabilir. Çok genç bir oyuncu. Süreci, Barış ile birlikte doğru yönetmemiz ve geri kazanmamız gerekiyor. Barış'ın Galatasaray'a olan sevgisinde hiçbir şey eksilmedi.

"BARIŞ TAKIMININ YANINDA OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

İnsani şeyler bunlar. Barış'ı linç etmememiz gerekiyor. Ona sahip çıkalım. Galatasaray için önemli oyuncu. Bu dönemde oyuncu satmak istemiyoruz. Birçok hedefimiz var. Futbolun içerisinde bu tür satışlar, önemli teklifler var. Farklı şekilde değerlendiremeyiz ama başkanımızın da isteği de kadroyu koruyup takviyeler yapabilmek. Son haftaya girdik. Futbolcularımız da bu olaylardan etkilenmedi, kazandık. Barış maç öncesi post attı. Takım arkadaşlarına gruptan başarılar diledi. Takımının yanında olduğunu gösterdi. Bu da önemli."

BARIŞ ALPER'DEN PAYLAŞIM!

25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maç için paylaşımda bulundu. Milli futbolcu yaptığı paylaşımda "Başarılar takım" ifadelerini kullandı. Paylaşımında kullandığı sarı-kırmızı kalpler de dikkat çekti. Barış'ın sosyal medya hesabından yapmış oldu bu paylaşım bir anda gündeme oturdu.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan ekibi Neom, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için hem oyuncu hem de Galatasaray ile temasa geçti. Arabistan ekibinin teklifi sonrası Barış Alper, yönetimle görüşerek transferde kolaylık istedi ve idmanlara çıkmadı. Galatasaray'ın satmayı düşünmediği oyuncunun menajeri de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takıma tepki göstermişti.