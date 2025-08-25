Menü Kapat
Galatasaray'a Ederson müjdesi: Anlaşma tamam! Donnarumma City yolcusu

Yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla girmek ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Muslera ayrılığı sonrası kaleci transferini öncelik olarak belirleyen sarı-kırmızılı kulüp, Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson'a talip oldu. Son olarak PSG'den ayrılan Gigi Donnarumma'nın City'ye transferinde anlaşma sağlandı. Anlaşma sonrası Ederson'un, Cimbom'a transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'a Ederson müjdesi: Anlaşma tamam! Donnarumma City yolcusu
İngiltere takımlarından , İtalyan kaleci için sıcak temaslarını sürdürüyor. Yıldız kaleci için kulübü ile görüşmelerinde sona yaklaşan İngiliz ekibi, oyuncu ile resmen söz kesti.

Galatasaray'a Ederson müjdesi: Anlaşma tamam! Donnarumma City yolcusu

ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI!

Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre İngiliz devi, Donnarumma ile anlaşma sağladı. Ünlü gazeteci, İtalyan kalecinin transferinin 'un ayrılığına bağlı olduğunu ve 'ın hala istekli konumda olduğunu ifade etti.

50 MİLYON EURO!

Manchester City, İtalyan yıldız Donnarumma ile anlaşmasının ardından PSG ile pazarlıklarını sürdürürken, masadaki rakamın 50 milyon euro olduğu ve görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

Galatasaray'a Ederson müjdesi: Anlaşma tamam! Donnarumma City yolcusu

GALATASARAY GÜN SAYIYOR

Sarı kırmızılı takımı temsilen İngiltere’ye giden menajer Gardi, Ederson transferi için resmen İngiltere’ye kamp kurmuş durumda. Galatasaray Brezilyalı kaleci Ederson ile her konuda anlaşmaya varırken, kulübü Manchester City ile görüşmelerine devam ediyor. Taraflar arasında bonservis farkının oldukça azaldığı öğrenilirken, Manchester ekibinin Donnarumma transferi bitirir bitirmez Ederson’u Cimbom’a bırakacağı bildirildi.

Galatasaray'a Ederson müjdesi: Anlaşma tamam! Donnarumma City yolcusu

