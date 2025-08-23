Barış Alper Yılmaz transferinde bomba iddia! Fenerbahçe devreye girdi

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray’a 40 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus içeren bir teklif sundu. Ancak Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncunun bonservisi için 50 milyon Euro talep ederek bu teklifleri reddetti.

DURSUN ÖZBEK'TEN RET KARARI!

Galatasaray kulüp başkanı Dursun Özbek, “Barış Alper önemli oyuncumuz. Takımı muhafaza edeceğiz. Avrupa hedefimiz var” diyerek transfer görüşmelerine kapıyı kapattı. Teknik direktör Okan Buruk’un da devreye girerek Barış ile özel bir görüşme yapacağı ve oyuncuyu Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda takımda kalmaya ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ GİTMEK İÇİN BASKI YAPIYOR!

NEOM’un rekor teklifine sıcak bakan Barış Alper Yılmaz’ın, transferine izin verilmesi için Galatasaray yönetimine baskı yaptığı öğrenildi Oyuncunun menajeri Tuncay Maldan, “Tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir.

Barış’a ‘Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız’ sözü verilmiştir. Barış’ın söz hakkı olmalı” açıklamasıyla ayrılık sinyali verdi. Ayrıca Barış’ın, Galatasaray’dan 7,5 milyon Euro maaş talebine karşılık kulübün 5 milyon Euro önerdiği, ancak Yılmaz’ın bu rakama oynamak istemediği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ TEKLİF!

Transfer sürecindeki bu belirsizlik sürerken, kulislerde bomba bir iddia konuşulmaya başlandı. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için transfer teklifinde bulunacağı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, Barış’ın hem saha içindeki performansı hem de Mourinho’nun oyuncuyu beğenmesi, yönetim tarafından da olumlu karşılanarak transfer için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, Yılmaz'ın Galatasaray'dan istediği 7,5 milyon Euro'luk maaş talebine de olumlu baktığı da gelen bilgiler arasında.