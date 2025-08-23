Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Barış Alper Yılmaz transferinde bomba iddia! Fenerbahçe devreye girdi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz son dönemde transfer konusuyla gündemden düşmüyor. Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM SC'nin milli futbolcu için sunduğu rekor teklife rağmen, sarı kırmızılı yönetim oyuncuyu satmamakta kararlı. Futbol gündemini sarsan bu olaydan sonra bomba bir kulis bilgisi ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Barış Alper Yılmaz için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz transferinde bomba iddia! Fenerbahçe devreye girdi
23.08.2025
23.08.2025
saat ikonu 12:52

ekibi NEOM SC, için ’a 40 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus içeren bir teklif sundu. Ancak Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncunun bonservisi için 50 milyon Euro talep ederek bu teklifleri reddetti.

Barış Alper Yılmaz transferinde bomba iddia! Fenerbahçe devreye girdi

DURSUN ÖZBEK'TEN RET KARARI!

Galatasaray kulüp başkanı Dursun Özbek, “Barış Alper önemli oyuncumuz. Takımı muhafaza edeceğiz. Avrupa hedefimiz var” diyerek görüşmelerine kapıyı kapattı. Teknik direktör Okan Buruk’un da devreye girerek Barış ile özel bir görüşme yapacağı ve oyuncuyu Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda takımda kalmaya ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz transferinde bomba iddia! Fenerbahçe devreye girdi

BARIŞ ALPER YILMAZ GİTMEK İÇİN BASKI YAPIYOR!

NEOM’un rekor teklifine sıcak bakan Barış Alper Yılmaz’ın, transferine izin verilmesi için Galatasaray yönetimine baskı yaptığı öğrenildi Oyuncunun menajeri Tuncay Maldan, “Tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir.

Barış Alper Yılmaz transferinde bomba iddia! Fenerbahçe devreye girdi

Barış’a ‘Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız’ sözü verilmiştir. Barış’ın söz hakkı olmalı” açıklamasıyla ayrılık sinyali verdi. Ayrıca Barış’ın, Galatasaray’dan 7,5 milyon Euro maaş talebine karşılık kulübün 5 milyon Euro önerdiği, ancak Yılmaz’ın bu rakama oynamak istemediği ifade edildi.

Barış Alper Yılmaz transferinde bomba iddia! Fenerbahçe devreye girdi

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ TEKLİF!

Transfer sürecindeki bu belirsizlik sürerken, kulislerde bomba bir iddia konuşulmaya başlandı. , ezeli rakibi Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için transfer teklifinde bulunacağı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, Barış’ın hem saha içindeki performansı hem de Mourinho’nun oyuncuyu beğenmesi, yönetim tarafından da olumlu karşılanarak transfer için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz transferinde bomba iddia! Fenerbahçe devreye girdi

Fenerbahçe yönetimi, Yılmaz'ın Galatasaray'dan istediği 7,5 milyon Euro'luk maaş talebine de olumlu baktığı da gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da ortalık iyice karıştı! Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden zehir zemberek sözler
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#transfer
#suudi arabistan
#barış alper yılmaz
#Fenerbahçe
#Neom
#Spor
TGRT Haber
