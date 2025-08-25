Menü Kapat
27°
Futbol
Editor
Editor
 Suat Vilgen

Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti! İspanyol basınından dev transfer iddiası

Real Madrid’den ayrılan Lucas Vazquez’in, Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere sağlık kontrolünden geçtiği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı öne sürüldü. İspanyol basınına göre tecrübeli futbolcuya İngiltere ve Suudi Arabistan’dan da teklifler var.

Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti! İspanyol basınından dev transfer iddiası
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 08:09
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 08:09

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, ile yollarını ayıran Lucas Vazquez kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere. 34 yaşındaki futbolcunun ile görüşmelerini ilerlettiği ve İstanbul’da bir dizi sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi.

Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti! İspanyol basınından dev transfer iddiası

İNGİLİZLER VE ARAPLAR DA PEŞİNDE

Defansa Central'da yer alan haberde, Vazquez’in sürecinde yalnızca Fenerbahçe’nin değil, Premier League ekipleri ile Suudi Arabistan’dan da ciddi teklifler aldığı vurgulandı. Ancak oyuncunun Türkiye’de yeni bir maceraya atılmaya daha yakın olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti! İspanyol basınından dev transfer iddiası


Geçtiğimiz haftalarda Real Madrid’e veda eden Galiçyalı futbolcu, serbest statüde olduğu için bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek. Avrupa’da transfer dönemi eylül ayında kapanacağı için oyuncunun önümüzdeki günlerde yeni takımına katılması gerekiyor.

Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti! İspanyol basınından dev transfer iddiası
REAL MADRİD’DE KAZANDIĞI KUPALARLA İZ BIRAKTI

Lucas Vazquez, Real Madrid formasıyla 10 sezon boyunca 402 maçta görev yaptı. Bu süreçte 5 Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası, 4 UEFA Süper Kupası, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası kazanarak kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde yer aldı.

Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti! İspanyol basınından dev transfer iddiası

BAŞKAN PEREZ’DEN VEDA MESAJI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, oyuncunun vedası sırasında, "Lucas Vazquez temsil ettiği değerlerle kulübümüzün en çok sevilen isimlerinden biri oldu. Çalışkanlığı, alçakgönüllülüğü ve kazanma azmiyle Real Madrid’in bir sembolüdür. Kapımız ona her zaman açık olacak" ifadelerini kullandı.

