Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti! İspanyol basınından dev transfer iddiası

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid ile yollarını ayıran Lucas Vazquez kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere. 34 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile görüşmelerini ilerlettiği ve İstanbul’da bir dizi sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi.

İNGİLİZLER VE ARAPLAR DA PEŞİNDE

Defansa Central'da yer alan haberde, Vazquez’in transfer sürecinde yalnızca Fenerbahçe’nin değil, Premier League ekipleri ile Suudi Arabistan’dan da ciddi teklifler aldığı vurgulandı. Ancak oyuncunun Türkiye’de yeni bir maceraya atılmaya daha yakın olduğu ifade edildi.



Geçtiğimiz haftalarda Real Madrid’e veda eden Galiçyalı futbolcu, serbest statüde olduğu için bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek. Avrupa’da transfer dönemi eylül ayında kapanacağı için oyuncunun önümüzdeki günlerde yeni takımına katılması gerekiyor.

REAL MADRİD’DE KAZANDIĞI KUPALARLA İZ BIRAKTI

Lucas Vazquez, Real Madrid formasıyla 10 sezon boyunca 402 maçta görev yaptı. Bu süreçte 5 Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası, 4 UEFA Süper Kupası, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası kazanarak kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde yer aldı.

BAŞKAN PEREZ’DEN VEDA MESAJI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, oyuncunun vedası sırasında, "Lucas Vazquez temsil ettiği değerlerle kulübümüzün en çok sevilen isimlerinden biri oldu. Çalışkanlığı, alçakgönüllülüğü ve kazanma azmiyle Real Madrid’in bir sembolüdür. Kapımız ona her zaman açık olacak" ifadelerini kullandı.