Fenerbahçe’ye bir Meksikalı daha! 30 milyon euroluk yıldız için İtalya'ya çıkarma

Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 maglup eden ve maç eksiğiyle puanını 4'e yükselten Fenerbahçe'de galibiyete rağmen oynanan oyun camiayı memnun etmedi. Özellikle hücum bölgesindeki üretkenlikten uzak oyun sarı-lacivertli taraftarların transfer beklentisini yükseltti. Hal böyleyken Fransız basınından çarpıcı bir iddia gündemin ilk sırasına oturdu.

PİYASA DEĞERİ EL YAKIYOR

Foot Mercato'da yer alan haberde, Fenerbahçe'nin İtalyan devi Milan'da forma giyen Santiago Gimenez ile ilgilendiği öne sürüldü. Sarı-Lacivertlilerin Gimenez'in durumunu yakından takip ettiği ifade edilen haberde, Meksikalı oyuncunun güncel piyasa değerinin 30 milyon euro olduğu bilgisine de yer verildi.

OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Milan ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan Santiago Gimenez'i Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da takımında görmek istediği, kulüpler arasındaki temasın kısa süre içinde başlayacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlığında olduğu da gelen bilgiler arasında.

SANTİAGO GİMENEZ KİMDİR?

Santiago Gimenez, 18 Nisan 2001 doğumlu Arjantin asıllı Meksikalı bir futbolcudur. Futbolculuk kariyerine Cruz Azul'da başladı, ardından Feyenoord'a transfer oldu ve burada 66 golle dikkat çekti. 2025 yılında Milan'a 32 milyon euro karşılığında katılan Gimenez, Serie A'da ilk maçında gol atarak etkili bir başlangıç yaptı.

Hava toplarında etkili, güçlü bir sol ayağa sahip ve ceza sahasında soğukkanlı tarzıyla bilinen Gimenez, Feyenoord'da maç başına 75 dakikada bir gol ortalaması tutturmuşken, Milan'da bu süre 256 dakikaya çıktı . Meksika Milli Takımı'yla 2023 ve 2025 CONCACAF Gold Cup'larını kazanan oyuncu, 2025 CONCACAF Nations League şampiyonluğuna da katkı sağladı.

