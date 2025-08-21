Edson Alvarez Benfica maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe UEFA'ya listesini iletmişti

Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek adına West Ham United’dan Edson Alvarez’i kadrosuna kattı. Meksikalı futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralanırken, transferin detayları belli oldu.

EDSON ALVAREZ BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, UEFA kuralları nedeniyle Benfica ile oynanacak rövanş maçında sahada olamayacak. Sarı-lacivertliler, 20 Ağustos’ta oynanan play-off turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA’ya bildirdiği için yeni transfer oyuncunun ikinci maçta forma giymesi mümkün değil. Normal şartlarda Alvarez’in Benfica karşısında sahada yer alabilmesi için ilk karşılaşmadan önce kadroya eklenmesi gerekiyordu.

Meksikalı futbolcu sezon öncesinde West Ham United formasıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkmadı. Bu nedenle kural açısından Fenerbahçe’nin oyuncuyu listeye yazmasında bir engel bulunmuyordu. Ancak süre dolduğu için Alvarez’in UEFA’ya bildirilen kadroya dahil edilememesi, Benfica rövanşında oynayamayacağı anlamına geliyor.

EDSON ALVAREZ FENERBAHÇE TRANSFERİNDE SON DURUM

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini kiralık olarak bitirdi. Sarı-lacivertliler, oyuncunun maaşını üstlendiği gibi kiralama bedelini de ödeyecek. Anlaşmada 22 milyon euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor ve bu opsiyon zorunlu tutulmayacak.

West Ham United, Edson Alvarez’i iki yıl önce Ajax’tan 38 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Meksikalı ön libero için Transfermarkt verilerine göre 25 milyon euro piyasa değeri biçiliyor. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig’de 28 maçta forma giydi ve takımına 1 asistlik katkı sundu.

EDSON ALVAREZ HANGİ MEVKİ, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Edson Alvarez, 27 yaşında ve Meksika Milli Takımı’nda da görev alan bir ön libero oyuncusudur. Defansif orta saha olarak görev yapan oyuncu, aynı zamanda savunmada da çeşitli bölgelerde oynayabiliyor. Özellikle sert oyun tarzı ve mücadele gücüyle tanınan futbolcu, orta sahadaki denge unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Alvarez, futbola ülkesinde başladıktan sonra Avrupa kariyerine Ajax ile adım attı. Hollanda ekibinde sergilediği performansla dikkat çekti ve ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın yolunu tuttu.

EDSON ALVAREZ ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR MI?

Edson Alvarez’in Fenerbahçe’ye transferinde satın alma opsiyonu yer alıyor ancak bu opsiyon zorunlu değil. Anlaşmaya göre sarı-lacivertliler, 22 milyon euro’luk bir bedelle Alvarez’i bonservisiyle kadrosuna katma hakkına sahip olacak.