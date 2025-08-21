Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Edson Alvarez Benfica maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe UEFA'ya listesini iletmişti

Edson Alvarez Benfica maçında oynayabilir mi oynayamaz mı konusu gündemin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Meksikalı ön libero Edson Alvarez’in transferini tamamladı. Sarı-lacivertliler, kiralama bedelinin yanı sıra oyuncunun maaşını da üstlenecek ve anlaşmada 22 milyon euro’luk satın alma opsiyonu yer alacak. Futbolseverler transferin ardından Edson Alvarez’in Benfica ile oynanacak rövanş maçında oynayıp oynayamayacağını merak etmeye başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Edson Alvarez Benfica maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe UEFA'ya listesini iletmişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 19:23

, orta sahasını güçlendirmek adına ’dan Edson Alvarez’i kadrosuna kattı. Meksikalı futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralanırken, transferin detayları belli oldu.

EDSON ALVAREZ BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, kuralları nedeniyle ile oynanacak rövanş maçında sahada olamayacak. Sarı-lacivertliler, 20 Ağustos’ta oynanan play-off turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA’ya bildirdiği için yeni oyuncunun ikinci maçta forma giymesi mümkün değil. Normal şartlarda Alvarez’in Benfica karşısında sahada yer alabilmesi için ilk karşılaşmadan önce kadroya eklenmesi gerekiyordu.

Meksikalı futbolcu sezon öncesinde West Ham United formasıyla ön eleme maçına çıkmadı. Bu nedenle kural açısından Fenerbahçe’nin oyuncuyu listeye yazmasında bir engel bulunmuyordu. Ancak süre dolduğu için Alvarez’in UEFA’ya bildirilen kadroya dahil edilememesi, Benfica rövanşında oynayamayacağı anlamına geliyor.

Edson Alvarez Benfica maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe UEFA'ya listesini iletmişti

EDSON ALVAREZ FENERBAHÇE TRANSFERİNDE SON DURUM

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini kiralık olarak bitirdi. Sarı-lacivertliler, oyuncunun maaşını üstlendiği gibi kiralama bedelini de ödeyecek. Anlaşmada 22 milyon euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor ve bu opsiyon zorunlu tutulmayacak.

Edson Alvarez Benfica maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe UEFA'ya listesini iletmişti

West Ham United, Edson Alvarez’i iki yıl önce Ajax’tan 38 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Meksikalı ön libero için Transfermarkt verilerine göre 25 milyon euro piyasa değeri biçiliyor. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig’de 28 maçta forma giydi ve takımına 1 asistlik katkı sundu.

EDSON ALVAREZ HANGİ MEVKİ, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Edson Alvarez, 27 yaşında ve Meksika Milli Takımı’nda da görev alan bir ön libero oyuncusudur. Defansif orta saha olarak görev yapan oyuncu, aynı zamanda savunmada da çeşitli bölgelerde oynayabiliyor. Özellikle sert oyun tarzı ve mücadele gücüyle tanınan futbolcu, orta sahadaki denge unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Edson Alvarez Benfica maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe UEFA'ya listesini iletmişti

Alvarez, futbola ülkesinde başladıktan sonra Avrupa kariyerine Ajax ile adım attı. Hollanda ekibinde sergilediği performansla dikkat çekti ve ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın yolunu tuttu.

EDSON ALVAREZ ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR MI?

Edson Alvarez’in Fenerbahçe’ye transferinde satın alma opsiyonu yer alıyor ancak bu opsiyon zorunlu değil. Anlaşmaya göre sarı-lacivertliler, 22 milyon euro’luk bir bedelle Alvarez’i bonservisiyle kadrosuna katma hakkına sahip olacak.

ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#transfer
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#west ham united
#uefa
#benfica
#la liga
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Fenerbahçe Transferi
#Fenerbahçe Transferleri
#Fenerbahçe Haberleri
#Edson Alvarez
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.