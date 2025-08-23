Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Murat Makas

Fenerbahçe – Kocaelispor canlı anlatım: Gol sesi

Fenerbahçe bu akşam kendi evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Karşılaşmada 1-1'lik eşitlik var.

Fenerbahçe – Kocaelispor canlı anlatım: Gol sesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 20:43
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 21:53

Trendyol 'in 3. hafta mücadelesinde sahasında 'u konuk ediyor. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

Fenerbahçe – Kocaelispor canlı anlatım: Gol sesi

Sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı. yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe – Kocaelispor canlı anlatım: Gol sesi

Trabzonspor ve Samsunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Körfez temsilcisi Kocaelispor, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almaya çalışacak. Karşılaşmada muhtemel 11’ler belli oldu.

Fenerbahçe – Kocaelispor canlı anlatım: Gol sesi

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, İsmail, Semedo, Fred, Oğuz, Brown, Talisca, John Duran, En Nesyri.

https://x.com/Fenerbahce/status/1959307159872679977

KOCAELİSPOR: Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic

https://x.com/Kocaelispor/status/1959307394518773857

CANLI ANLATIM

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan Süper Lig 3. hafta mücadelesi başladı.

5. dakika: Fenerbahçe Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçti.

17. dakika: Talisca ceza sahasında gole çok yaklaştı. Şutu auta gitti.

21. dakika: Kocaelispor firikik kazandı. Petkovic firikikten durumu 1-1 yaptı.

Fenerbahçe Kocaelispor geçmiş maçlar! İki takım arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları
ETİKETLER
#Spor
#kocaelispor
#süper lig
#jose mourinho
#mehmet türkmen
#türk futbol
#Fenerbahçe
#Spor
