Fenerbahçe – Kocaelispor canlı anlatım: Gol sesi

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

Trabzonspor ve Samsunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Körfez temsilcisi Kocaelispor, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almaya çalışacak. Karşılaşmada muhtemel 11’ler belli oldu.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, İsmail, Semedo, Fred, Oğuz, Brown, Talisca, John Duran, En Nesyri.

https://x.com/Fenerbahce/status/1959307159872679977

KOCAELİSPOR: Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic

https://x.com/Kocaelispor/status/1959307394518773857

CANLI ANLATIM

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan Süper Lig 3. hafta mücadelesi başladı.

5. dakika: Fenerbahçe Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçti.

17. dakika: Talisca ceza sahasında gole çok yaklaştı. Şutu auta gitti.

21. dakika: Kocaelispor firikik kazandı. Petkovic firikikten durumu 1-1 yaptı.