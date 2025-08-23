Fenerbahçe Kocaelispor geçmiş maçlar! İki takım arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları

Trendyol Süper Lig’de bugün Fenerbahçe ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. İki takımın lig boyunca karşılaştığı tüm maçlar karşılaşma öncesinde dikkat çekti.

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR

İki takım ligde 40 kez mücadele etti. Sarı lacivertli ekip rakibini 20 kez mağlup etti, 13 kez beraberlik aldı. Kocaelispor ise oynanan maçlarda 7 defa kazandı. Fenerbahçe 71 gol atarken rakibi 32 kez gol kaydetti. İki takım en son 2008-2009 sezonunun başında karşılaşırken beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı lacivertli ekip ev sahibi olduğu maçların hiçbirinde yenilgi yaşanmazken seyircisinin önündeki 20 maçta 12 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 41 kez gol atarken kalesinde 8 gol görmüştü.

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR ARASINDAKİ MAÇLAR VE SONUÇLARI

Ligde bu akşam 41. Kez karşılaşacak olan iki takım arasındaki maçlarda farklı skorlar yaşandı. Lig maçlarında FB rakibini 6 kez 4 farkla mağlup ederken 2000-2001'de hem içerde hem de dışarda 4-0 galip gelirken, 1995-1996 ve 1992-1993 sezonlarında da aynı skorla kazanmayı başardı. Fenerbahçe, 1994-1995 ve 1981-1982 sezonlarında da rakibini 5-1 mağlup ederken iki takım arasında oynana en gollü maç 1981-1982 sezonundan oynanan maç oldu. Fenerbahçe 4-3 olarak maçı kazanmıştı.

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de bu akşam oynanacak olan maça kısa süre kaldı. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma iki takım arasındaki 41. Maç olacak. saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetirken Fenerbahçe’de 4 eksik bulunuyor. Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosunsakatlığı nedeniyle bu akşam forma giymeyecek.