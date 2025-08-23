Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Fenerbahçe Kocaelispor geçmiş maçlar! İki takım arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Kocaelispor maçınsa saatler kaldı. İki takım arasında oynanan tüm maçların skorları ve önemli dakikaları ise müsabaka öncesinde merak edildi. Taraftarlar maçı tribünden takip ederken televizyon ekranlarında da takip edilecek.

Fenerbahçe Kocaelispor geçmiş maçlar! İki takım arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları
23.08.2025
23.08.2025
Trendyol ’de bugün ile karşı karşıya gelecek. İki takımın lig boyunca karşılaştığı tüm maçlar karşılaşma öncesinde dikkat çekti.

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR

İki takım ligde 40 kez mücadele etti. Sarı lacivertli ekip rakibini 20 kez mağlup etti, 13 kez beraberlik aldı. Kocaelispor ise oynanan maçlarda 7 defa kazandı. Fenerbahçe 71 gol atarken rakibi 32 kez gol kaydetti. İki takım en son 2008-2009 sezonunun başında karşılaşırken beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı lacivertli ekip ev sahibi olduğu maçların hiçbirinde yenilgi yaşanmazken seyircisinin önündeki 20 maçta 12 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 41 kez gol atarken kalesinde 8 gol görmüştü.

Fenerbahçe Kocaelispor geçmiş maçlar! İki takım arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR ARASINDAKİ MAÇLAR VE SONUÇLARI

Ligde bu akşam 41. Kez karşılaşacak olan iki takım arasındaki maçlarda farklı skorlar yaşandı. Lig maçlarında FB rakibini 6 kez 4 farkla mağlup ederken 2000-2001'de hem içerde hem de dışarda 4-0 galip gelirken, 1995-1996 ve 1992-1993 sezonlarında da aynı skorla kazanmayı başardı. Fenerbahçe, 1994-1995 ve 1981-1982 sezonlarında da rakibini 5-1 mağlup ederken iki takım arasında oynana en gollü maç 1981-1982 sezonundan oynanan maç oldu. Fenerbahçe 4-3 olarak maçı kazanmıştı.

Fenerbahçe Kocaelispor geçmiş maçlar! İki takım arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de bu akşam oynanacak olan maça kısa süre kaldı. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma iki takım arasındaki 41. Maç olacak. saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetirken Fenerbahçe’de 4 eksik bulunuyor. Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosunsakatlığı nedeniyle bu akşam forma giymeyecek.

