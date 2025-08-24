Menü Kapat
TGRT Haber
Futbol
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif! Kulüp yetkilileri İstanbul'a geldi

Fransız ekibi Lille, Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku için resmi teklif yaptı. İstanbul'a gelen kulüp yetkilileri ile pazarlık sürüyor.

Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif! Kulüp yetkilileri İstanbul'a geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.08.2025
14:05
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
14:05

'de 'ya talip çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun hakkında satılabilir raporu verdiği Ganalı stopere Fransız ekibi talip oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, İstanbul'a gelen Lille yetkilileri, Fenerbahçe'nin 2023 yazında Strasbourg'dan ettiği Fransa doğumlu savunmacı için , sarı-lacivertlilere resmi teklif sundu.

Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif! Kulüp yetkilileri İstanbul'a geldi
Fenerbahçe’ye bir Meksikalı daha! 30 milyon euroluk yıldız için İtalya'ya çıkarma

KANARYA 6-7 MİLYON EURO BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Djiku'dan 6-7 milyon euro seviyesinde bir gelir beklentisi olduğu belirtiliyor. Oyuncunun da dogup büyüdüğü Fransa'ya geri dönmek için oldukça istekli olduğu ifade edilirken, transferin önümüzdeki birkaç gün içinde neticelenmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli forma altında 75 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Djiku, defansif görevlerinin yanı sıra takımı adına hücum bölgesinde de 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

#transfer
#transfer
#Fransız futbolcu
#süper lig
#lille
#lille
#alexander djiku
#alexander djiku
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Futbol
