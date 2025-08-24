Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif! Kulüp yetkilileri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya talip çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun hakkında satılabilir raporu verdiği Ganalı stopere Fransız ekibi Lille talip oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, İstanbul'a gelen Lille yetkilileri, Fenerbahçe'nin 2023 yazında Strasbourg'dan transfer ettiği Fransa doğumlu savunmacı için , sarı-lacivertlilere resmi teklif sundu.

KANARYA 6-7 MİLYON EURO BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Djiku'dan 6-7 milyon euro seviyesinde bir gelir beklentisi olduğu belirtiliyor. Oyuncunun da dogup büyüdüğü Fransa'ya geri dönmek için oldukça istekli olduğu ifade edilirken, transferin önümüzdeki birkaç gün içinde neticelenmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli forma altında 75 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Djiku, defansif görevlerinin yanı sıra takımı adına hücum bölgesinde de 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.