Valilik açıkladı! İstanbul'da fırtınanın bilançosu

İstanbul Valiliği, dün özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve şiddetli yağışta metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştüğünü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise çatı uçması, ağaç devrilmesi, su baskını gibi 193 ihbarın geldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporları çerçevesinde İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldığı hatırlatıldı.

MAĞDURİYETLERİN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞILDI

Fırtınalı ve yağışlı havanın, uyarılara paralel olarak dün gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkili olduğu belirtilen açıklamada, "Cumartesi günü İstanbul geneline metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, ⁠43 tehlike arz eden parça, ⁠18 hasar gören araç, ⁠1 hasar gören bina olmak üzere toplam 193 ihbar gelmiştir. Gelen ihbarlara ilgili birimlerce en hızlı şekilde müdahale edilmiş olup vatandaş mağduriyetlerinin en aza indirilmesi sağlanmıştır."

30 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Açıklamada, fırtına ve sağanak yağış nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında sefer iptali yaşanmadığı, ⁠İDO seferlerinin sorunsuz şekilde yapıldığı kaydedildi.

BUDO ve Şehir Hatları'na bağlı güzergahlarda 15 sefer iptali yaşandığı aktarılan açıklamada, ⁠İstanbul Boğazı transit gemi trafiğinin çift yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.

