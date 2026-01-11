Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Valilik açıkladı! İstanbul'da fırtınanın bilançosu

İstanbul Valiliği, megakentte etkili olan sağanak yağmur ve fırtına sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intikal eden ihbarlara dair açıklamalarda bulundu. Valilik, toplam 193 ihbarın geldiğini, uçuş seferleri ile deniz ulaşımında 15 seferin iptal edildiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 12:32

İstanbul Valiliği, dün özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve şiddetli yağışta metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştüğünü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise çatı uçması, ağaç devrilmesi, su baskını gibi 193 ihbarın geldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporları çerçevesinde İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldığı hatırlatıldı.

Valilik açıkladı! İstanbul'da fırtınanın bilançosu

MAĞDURİYETLERİN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞILDI

Fırtınalı ve yağışlı havanın, uyarılara paralel olarak dün gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkili olduğu belirtilen açıklamada, "Cumartesi günü İstanbul geneline metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, ⁠43 tehlike arz eden parça, ⁠18 hasar gören araç, ⁠1 hasar gören bina olmak üzere toplam 193 ihbar gelmiştir. Gelen ihbarlara ilgili birimlerce en hızlı şekilde müdahale edilmiş olup vatandaş mağduriyetlerinin en aza indirilmesi sağlanmıştır."

Valilik açıkladı! İstanbul'da fırtınanın bilançosu

30 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Açıklamada, fırtına ve sağanak yağış nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında sefer iptali yaşanmadığı, ⁠İDO seferlerinin sorunsuz şekilde yapıldığı kaydedildi.

BUDO ve Şehir Hatları'na bağlı güzergahlarda 15 sefer iptali yaşandığı aktarılan açıklamada, ⁠İstanbul Boğazı transit gemi trafiğinin çift yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da dün etkisini gösteren sağanak yağmur ve fırtına sonrası çeşitli ilçelerde meydana gelen olumsuzluklara ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intikal eden ihbarlara dair açıklamalarda bulundu. Valilik verilerine göre, cumartesi gün boyu ve akşam saatlerinden itibaren fırtınalı havanın etkili olduğu, megakente ortalama 30 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Valilik açıkladı! İstanbul'da fırtınanın bilançosu

Öte yandan Valilik, yağış ve şiddetli fırtınanın etkisiyle İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça, 18 hasar gören araç, 1 hasar gören bina, olmak üzere toplam 193 ihbarın geldiği bilgisini aktardı. Yapılan açıklamada, gelen ihbarlara ilgili birimlerin hızla müdahale ettiği, vatandaş mağduriyetinin en aza indirildiği aktarıldı.

Valilik açıkladı! İstanbul'da fırtınanın bilançosu



Ayrıca İstanbul Valiliği, yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında uçuş seferleri ile BUDO ve Şehir Hatlarına bağlı güzergahlarda 15 seferin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan, İDO seferlerinin sorunsuz şekilde yapıldığı, İstanbul Boğazı transit gemi trafiğinin de çift yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.