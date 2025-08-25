Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor? Son imzalar atılıyor

Avrupa'da yaz transfer dönemi son sürat devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte takımlar ilk maçlarına çıktı. 1. hafta karşılaşmalarının ardından takımlar transferde yapacakları son hamleleri belirlemeye başladı. Futbolseverler tarafından Avrupa'da transfer sezonunun ne zaman bittiği ise merak ediliyor. Premier Lig, La Liga ve Serie A gibi birçok ligde transfer sezonunun ne zaman biteceği gündem oldu.

AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Avrupa'da transfer sezonu Süper Lig'e göre daha erken sona eriyor. Bu kapsamda Premier Lig'de sezon 16 Haziran Pazartesi günü açılmıştı. 1 Temmuz tarihi itibarıyla İngiltere Premier Lig'de transfer sezonu sona erecek. La Liga tarafında ise 1 Temmuz 2025 Salı günü açılan transfer sezonu 1 Eylül'de bitecek.

Diğer Avrupa liglerinde yaz transfer sezonunun başlangıç ve bitiş tarihleri şöyle:

Bundesliga: 1 Temmuz - 1 Eylül

1 Temmuz - 1 Eylül Ligue 1: 1 Temmuz - 1 Eylül

1 Temmuz - 1 Eylül Serie A: 1 Temmuz - 1 Eylül

1 Temmuz - 1 Eylül Hollanda Eredivisie: 16 Haziran - 1 Eylül

16 Haziran - 1 Eylül Portekiz Süper Ligi: 1 Temmuz - 15 Eylül

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de ise yaz transfer sezonu 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlamıştı. Transfer sezonu 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59'da ise sona erecek. Portekiz'in ardından Avrupa'da en geç transfer sezonu ülkemizde bitecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İSİM LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise isim listesinin teslim edilmesi gereken son tarih ise 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece olarak belirlendi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların en geç bu tarihe kadar isim listelerini teslim etmeleri gerekiyor.