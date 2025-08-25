Traktör ve kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı! Bu kadar insanın nasıl zarar gördüğü sonradan anlaşıldı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir traktör ve bir kamyon kazası meydana geldi. İki araç seyir halindeyken çarpıştı. India Today gazetesinin haberine göre eyalet yetkilileri, kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

9 ÖLÜ 42 YARALI

Açıklamada, eyaletin Aligarh ile Bulandshahr kentleri sınırında yerel saatle 02.10 civarında kamyonun, Rajasthan eyaletine hac ibadeti için gidenleri taşıyan traktörün römorkuna çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı bildirildi.

TRAKTÖRÜN RÖMORKU 2 KATLIYDI

Yetkililer, traktöre takılı römorkun daha fazla yolcu taşınması amacıyla iki katlı hale getirildiğini belirtti.

Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, ölenlere başsağlığı dileyerek, kazadan etkilenen kişiler ile ailelerine tazminat ödeneceğini kaydetti.