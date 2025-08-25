Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Traktör ve kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı! Bu kadar insanın nasıl zarar gördüğü sonradan anlaşıldı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde traktörle kamyon çarpıştı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Kazadaki ölü ve yaralı sayısının nasıl bu kadar fazla olduğu ise traktörün römorku görülünce anlaşıldı.

Traktör ve kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı! Bu kadar insanın nasıl zarar gördüğü sonradan anlaşıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
15:15
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
15:15

'ın eyaletinde bir traktör ve bir kamyon kazası meydana geldi. İki araç seyir halindeyken çarpıştı. India Today gazetesinin haberine göre eyalet yetkilileri, kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

Traktör ve kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı! Bu kadar insanın nasıl zarar gördüğü sonradan anlaşıldı

9 ÖLÜ 42 YARALI

Açıklamada, eyaletin Aligarh ile Bulandshahr kentleri sınırında yerel saatle 02.10 civarında kamyonun, Rajasthan eyaletine hac ibadeti için gidenleri taşıyan traktörün römorkuna çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı bildirildi.

Traktör ve kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı! Bu kadar insanın nasıl zarar gördüğü sonradan anlaşıldı

TRAKTÖRÜN RÖMORKU 2 KATLIYDI

Yetkililer, traktöre takılı römorkun daha fazla yolcu taşınması amacıyla iki katlı hale getirildiğini belirtti.

Traktör ve kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı! Bu kadar insanın nasıl zarar gördüğü sonradan anlaşıldı

Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, ölenlere başsağlığı dileyerek, kazadan etkilenen kişiler ile ailelerine tazminat ödeneceğini kaydetti.

Traktör ve kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı! Bu kadar insanın nasıl zarar gördüğü sonradan anlaşıldı
ETİKETLER
#hindistan
#ölümler
#traktör kazası
#uttar pradeş
#Kamyon Kazası
#Aligarh
#Bulandshahr
#Dünya
