Kayıp aileden 67 yıl sonra iz! Tüm ülke bu olaya odaklandı herkes merak içinde

ABD'de 7 Aralık 1958 günü Kenneth ve Barbara Martin ailesi, 3 kızlarıyla beraber yılbaşı alışverişine gitmek için evden ayrıldılar. Fakat bir daha geri dönmediler. 1959'da 13 yaşındaki Virginia ve 11 yaşındaki Sue adlı iki küçük kızın cesetleri nehirde yüzerken bulundu; ancak 14 yaşındaki en büyük kızları Barbara ve kızların anne ve babaları hiçbir zaman bulunamadı.

67 YIL SONRA İZ

Martin ailesinin kayıplara karışması uzun yıllar boyunca ülkede konuşuldu. Birçok teori ortaya atıldı. Bazıları aracın kazara nehre düştüğünü ve boğulduklarını düşündü bazıları ise vurularak öldürüldüklerine inandı. 67 yılın ardından ise gönüllü bir dalgıç olan Archer Mayo, aileye ne olduğuna dair cevaplar aramaya başladı.

ARAÇ BULUNDU

Mayo, geçtiğimiz yıl ailenin aracını nehrin derin bir bölümünde buldu ve yetkililere haber verdi. Araç parçalandığı için nehirden çıkarılamadı. Bu yaz tekrardan nehre dönen Mayo, arabadaki molozları yavaşça temizlediğini söyledi . Yetkililer aracı nehirden çıkarmaya çalışırken ikiye ayrılmış ve Mayo'nun delil çıkarması için bir boşluk oluşmuştu.

İNSAN KALINTILARI VAR

Mayo, keşfi sırasında naylon bir çorabın içinde insan kalıntıları olduğunu fark etti. Bu durumu polise bildirdi fakat henüz kalıntıların Martin ailesine ait olup olmadığı belirlenemedi. Yetkililer, olayın soruşturma aşamasında olduğunu belirtti.

Dailymail'in haberine göre, Mayo, ''Bu devasa çukurda sıfır görüş mesafesiyle hareket edebiliyorum çünkü hayatımın büyük bir kısmını bu gizemi çözmeye çalışarak geçirdim'' dedi.

MARTİN AİLESİNE NE OLDU? KAN İZLERİ BULUNMUŞTU

Martin ailesinin gizemi, 7 Aralık 1958'de aniden ortadan kaybolmalarıyla başladı. Ebeveynler 2 gün boyunca işe gitmeyince kayıp olarak bildirildiler. Yetkililer, aracın kazara nehre düştüğünü düşündü. Fakat bir ay sonra kayboldukları yerin yakınlarında bir silah bulundu. Şerif bürosu bunu delil olarak toplamadı, ancak onlarca yıl sonra, silah sahibinin dul eşi yerel haberlere silahın üzerinde kurumuş kan olduğunu söyledi.

Mayıs 1959'da iki küçük kızın cesetleri bulundu ve ölümlerinin boğulma olduğu kaydedildi. Ancak otopsi raporunda, kafaya isabet eden olası bir kurşun yarası olduğu belirtilmişti. Adli Tıp Kurumu, yaranın çürüme sonucu oluştuğunu iddia etmemişti.

AİLENİN BÜYÜK OĞLU

Ailenin en büyük oğlu Donald Martin, o sırada 28 yaşındaydı ve New York'ta yaşıyordu. Dedektiflere, anne babasının ve kız kardeşlerinin ölümlerinin nasıl bir kaza olduğunu anlayamadığını söyledi.

Multnomah İlçesi Şerif Yardımcısı Walter Graven da o dönemde ailenin ölümlerine şüpheyle yaklaşıyordu ve yıllarca davayı araştırdı. Aile hakkında ortaya atılan teorilere rağmen, polis hiçbir zaman şüphelilerin adını açıklamadı veya cinayet soruşturması başlatmadı.