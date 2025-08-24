Menü Kapat
26°
 Berrak Arıcan

Hiç çalışmadan 16 yıl boyunca maaş aldı! Sadece 1 senelik kazancı milyonlarca lira

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde adı açıklanmayan bir öğretmenin 16 yıl boyunca çalışmadan maaş aldığı ortaya çıktı. Öğretmenin bunu nasıl yaptığı da seneler sonra anlaşıldı.

24.08.2025
24.08.2025
16 yıl boyunca hiç çalışmadan alan öğretmeni konuşuyor. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ismi açıklanmayan bir öğretmen, sürekli olarak hastalık izni kullandı. Bu sırada ise maaşı tam olarak yattı ve yılda yaklaşık 72 bin euro yani yaklaşık 3 milyon 424 bin TL kazandı.

Metro.co.uk'de yer alan habere göre, 2009 yılında "ruhsal rahatsızlıklar" nedeniyle rapor aldığı belirtilen öğretmen, yıllar boyunca bu raporları uzattı. Ancak rahatsızlığının tıbbi olarak belgelenmesi istenince işverenini mahkemeye verdi.

ÖĞRETMEN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Öğretmen, kendisinden istenen psikiyatrik muayenesinin 'makul olmadığını' savundu.

Kuzey Ren-Vestfalya Yüksek İdare Mahkemesi ise öğretmenin başvurusunu reddetti. Öğretmen şimdi raporunun geçerliğini koruması için sağlık kontrolüne gitmek zorunda.

Aksi halde, raporlu statüsü ve maaş hakkı iptal edilecek.

Olay süreciyle basına yansımasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle öğretmenin kontrol edilmeden 16 yıl boyunca raporlu kalması eleştiriliyor.

