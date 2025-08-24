Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Beyin yiyen amip öldürdü! Uzmanlardan ölümcül enfeksiyon uyarısı

ABD'nin Missouri eyaletinde bir kişi nadir görülen beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti. Doktorlar, bu ölümcül enfeksiyon konusunda uyarılarda bulundular.

Beyin yiyen amip öldürdü! Uzmanlardan ölümcül enfeksiyon uyarısı
Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri Bakanlığı'nın (DHSS) yaptığı basın açıklamasına göre, Missourili bir yetişkin olarak tanımlanan hasta St. Louis bölgesindeki bir hastanede hayatını kaybetti.

Yetkililer 13 Ağustos'ta söz konusu kişinin, primer amipli meningoensefalit (PAM) hastalığına neden olan mikroskobik bir amip olan Naegleria fowleri hastalığına yakalandığını doğruladı. Bu hastalık, genellikle "beyin yiyen" hastalık olarak adlandırılan, nadir görülen ancak neredeyse her zaman ölümcül bir beyin enfeksiyonudur.

Beyin yiyen amip öldürdü! Uzmanlardan ölümcül enfeksiyon uyarısı

EYALETTE 3. ÖLÜM

New York Post'un haberine göre, Naegleria fowleri, göller, nehirler ve göletler gibi ılık tatlı sularda doğal olarak bulunur. Amip, özellikle fırtınalardan sonra 27 ila 45 derece sıcaklıktaki nehir ve göl sularında gelişir. Amip, suyun burun yoluyla vücuda girmesiyle beyne ulaşarak beyin dokusunu tahrip etmesiyle insanları enfekte ediyor.

Sağlık yetkilileri, enfeksiyonun son derece nadir olduğunu vurguladı. ABD'de her yıl 10'dan az vaka bildiriliyor.

DHSS'ye göre, 1962'den bu yana ülke genelinde yalnızca 167 vaka kaydedildi. Missouri ise tarihinde yalnızca iki vakayı doğruladı: biri 1987'de, diğeri ise 2022'de.

Beyin yiyen amip öldürdü! Uzmanlardan ölümcül enfeksiyon uyarısı

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar bölge sakinlerini ve ziyaretçileri ılık tatlı suda yüzerken veya su sporları yaparken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Burnunuzu kapalı tutmanız veya klips kullanmanız, ılık ve sığ suda tortu karıştırmaktan kaçınmanız, başınızı kaplıcalara sokmamanız ve sinüslerinizi durulamak için damıtılmış veya kaynatılmış su kullanmanız öneriliyor.

