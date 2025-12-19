Menü Kapat
12°
Yaşam


 Özge Sönmez

Konya'da dehşete düşüren akran zorbalığı! Çocuğun kafasını parçaladı, tahliye paylaşımı şoke etti

Konya'da futbol antrenmanından çıkan 13 yaşındaki Hasan Berat okul arkadaşının saldırısına uğradı. Başına taşla vurulan Berat'ın kafası parçalandı, kafatası titanyum parçaları ile yeniden oluşturuldu. Korkunç olayın ardından 6 gün tutuklu kalan çocuğun tahliye edildikten sonra yaptığı paylaşım pes dedirtti. İşte detaylar...

Meram Mehmet Beğen Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hasan Berat Güldağı, 13 yaşındaki arkadaşı T.F. ile futbol antrenmanına gitti. Burada spor yapan ikili antrenman bitince okuldan çıktı. Çıkışta T.F. isimli çocuk iddiaya göre Berat'ın bacağına taş attı. Hasan Berat'ın olaya tepki göstermesi ile dehşet yaşandı. T.F. isimli çocuk Berat'ın kafasını yerden aldığı taşla ezdi.

KAFATASI TİTANYUM PARÇALARLA BİRLEŞTİ

Hasan Berat Güldağı'nın parçalanan kafatası titanyum parçalarla yeniden oluşturuldu. Konya Şehir Hastanesi'nde 5 gün yoğun bakımda 5 gün ise normal odada gözetim altında tutulan Hasan Berat'ın kalıcı hasar riski olduğu öğrenildi.

Konya'da dehşete düşüren akran zorbalığı! Çocuğun kafasını parçaladı, tahliye paylaşımı şoke etti

"YIRTILAN BEYİN ZARINI DİKTİLER"

Hasan Berat'ın yaralandığı günü anlatan babası Taha Yasin Güldağı, "Olay günü ben çarşıdaydım. Meram Devlet Hastanesinden bana telefon geldi, güvenlikler aradı ‘oğlunuz düştü acile gelmeniz lazım' dediler. Ben de direkt acile doğru giderken arka arkaya aramaya başladılar ‘çabuk olun, acele edin' diye. Acile gittiğimde çocuğumun düşme vakasından daha kötü bir vaka olduğunu fark ettim. Hemen doktor tomografi istemiş çektirdik, çektirdiğimiz de çocuğumun kafatasının kırıldığını, parçalandığını ve beyin zarının yırtılıp beyinde hava olduğunu öğrendim. Oradan acil Konya Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Konya Şehir Hastanesi'ne ambulansla geldikten sonra burada Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanımız gelerek çocuğumu direkt yoğun bakıma yatırdı. Tetkikler yapıldıktan sonra beyinde kanama olduğunu bu kanamadan dolayı da hemen ameliyata alamayacaklarını söylediler. İlaç tedavisiyle yoğun bakımda bekletip ameliyat yapacaklarını söyledikten sonra sabaha doğru 6 gibi tekrar ameliyata alacağız diye aradılar ve ameliyata girdi. Doktor ameliyattan sonra açıklama yaptı bize. Kafatasında kırıklar çok ince olduğu için kemikleri yerine koyamamışlar, bundan dolayı da titanyum parça takmışlar, yırtılan beyin zarını dikmişler. Ameliyatımızın güzel geçtiğini söyledi doktorumuz" dedi.

Konya'da dehşete düşüren akran zorbalığı! Çocuğun kafasını parçaladı, tahliye paylaşımı şoke etti

"BABA TAHLİYE" PAYLAŞIMI ŞOKE ETTİ

Baba Taha Yasin Güldağı şöyle devam etti: "Oğlumun anlattığına göre futbol antrenman okul seçmeleri varmış. Okul seçmelerinden çıkıyorlar arkadaşıyla. Bu arkadaş şakalaşırken, ilk ayağına taş atıyor, çocuğun canı açıyor ‘niye atıyorsun' diye dönüyor. Döndüğü anda da parke taşından büyük taşı kaldırmış gerilerek kafasına vuruyor. Hastanedeki işleri hallettim, yoğun bakımdaki işimizi halledince de polis merkezine gittim şikayetçi oldum. Şikayetten sonra polislerimiz çocuk şubede çocuğu alıyor. Sabah da savcılık tutuklanma vermiş, tutuklu yargılanmasını istemiş. Tutuklu yargılanmasından dolayı çocuğu tutukladılar ama benim anlayamadığım olay, biz daha hastanede yatarken bu çocuğu serbest bırakıyorlar. Bu çocuğun instagram sayfasında çocuk sanki güzel bir şey yapmış gibi ‘baba tahliye' paylaşımı yaparak bir de böyle mafya türü bir şarkı müzik ekliyor" dedi.

Konya'da dehşete düşüren akran zorbalığı! Çocuğun kafasını parçaladı, tahliye paylaşımı şoke etti

OKULA GİTMEK İSTEMİYOR

Olayda yaralanan ve 5 gün yoğun bakımda kalan Hasan Berat Güldağı da, "Biz başta okul antrenmanına gittik. Beraber çıktıktan sonra ilk başta benim ayağıma bir avuç kadar bir taş attı. Ondan sonra ben orada durdum baktım, yanına gittim. ‘Ne yapıyorsun benim yürümeme engel oldun' filan dedim. Sonra geldi bana büyük taş şöyle kaldırdı vurdu kafama. Ondan sonra çok kanadı, böyle yer filan hep kan oldu. Herkes yardım etti, peçeteyle filan bastım ondan sonra ablalar geldi beni arabasıyla götürdü hastaneye. Ondan sonra orada zımba attılar. Yoğun bakımda yattım 5 gün, 5 gün de normal serviste yattım. Okula gitmek çok istemiyorum bir daha bu durum yaşanabilir. Bugün bana yapan yarın başkasına da yapabilir" diye konuştu.

Konya'da dehşete düşüren akran zorbalığı! Çocuğun kafasını parçaladı, tahliye paylaşımı şoke etti
