Adriyatik kıyısında bulunan Civitanova Marche kasabasında bulunan Ai Due Re isimli pizzacıya iki Fransız turist geldi. Turistler, iki pizza ve dört içecek siparişi verdiler. Rezervasyonsuz gelen turistler yemeklerini yediler, içeceklerini içtiler ardından da sessizce restorandan çıkıp gittiler.

SOSYAL MEDYA DESTEĞİ

Hesabı ödemeyen turistler, işletmeyi 44 euro zarara soktu. İşletmeci bu duruma sessiz kalmadı ve güvenlik kameralarından turistlerin görüntüsünü alıp sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya platformu Facebook'ta büyük yankı getiren paylaşıma yapılan bir yorumda kadınların kasabadaki kaldığı daire belirtildi.

KAPIYI ÇALDI, ADİYONU UZATTI

İşletmeci, ertesi sabah verilen adrese gitti ve hesabı ödemeden kaçan turistlerin kapısını çalıp adisyonu uzattı. The Guardian'ın haberine göre, işletmeci, ''Kadınlar oldukça anlayışlı davrandı ve en ufak bir itiraz etmeden parayı hemen ödediler'' dedi.

Bu tür olayların giderek arttığını söyleyen işletmeci, ''Bizi kandırmaya çalışmaları rahatsız edici. Ne yazık ki bu tür olaylar giderek daha sık yaşanıyor. Ancak güvenlik kameraları sayesinde kaçmaları kolay değil'' diyerek mesajını verdi.