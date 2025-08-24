Menü Kapat
 | Berrak Arıcan

Hesabı ödemeden kaçan turistlerin kapısını çalıp adisyonu uzattı!

İtalya'nın Civitanova Marche kasabasında ilginç bir olay yaşandı. İki Fransız turist, restorandan yemek yiyip sessizce hesabı ödemeden uzaklaştı. Azimli işletmeci, kaldıkları yeri bulup adisyonu uzattı.

Hesabı ödemeden kaçan turistlerin kapısını çalıp adisyonu uzattı!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 15:06

Adriyatik kıyısında bulunan Civitanova Marche kasabasında bulunan Ai Due Re isimli pizzacıya iki Fransız geldi. Turistler, iki pizza ve dört içecek siparişi verdiler. Rezervasyonsuz gelen turistler yemeklerini yediler, içeceklerini içtiler ardından da sessizce restorandan çıkıp gittiler.

SOSYAL MEDYA DESTEĞİ

Hesabı ödemeyen turistler, işletmeyi 44 euro zarara soktu. İşletmeci bu duruma sessiz kalmadı ve güvenlik kameralarından turistlerin görüntüsünü alıp sosyal medyada paylaştı.

platformu Facebook'ta büyük yankı getiren paylaşıma yapılan bir yorumda kadınların kasabadaki kaldığı daire belirtildi.

Hesabı ödemeden kaçan turistlerin kapısını çalıp adisyonu uzattı!

KAPIYI ÇALDI, ADİYONU UZATTI

İşletmeci, ertesi sabah verilen adrese gitti ve hesabı ödemeden kaçan turistlerin kapısını çalıp adisyonu uzattı. The Guardian'ın haberine göre, işletmeci, ''Kadınlar oldukça anlayışlı davrandı ve en ufak bir itiraz etmeden parayı hemen ödediler'' dedi.

Bu tür olayların giderek arttığını söyleyen işletmeci, ''Bizi kandırmaya çalışmaları rahatsız edici. Ne yazık ki bu tür olaylar giderek daha sık yaşanıyor. Ancak güvenlik kameraları sayesinde kaçmaları kolay değil'' diyerek mesajını verdi.

