Umut yolculuğunda 3 kız kardeş hayatını kaybetti, 65 kişi kurtarıldı

Libya'dan İtalya'ya gitmek üzere botla yola çıkan göçmenler, denizde birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Düzinelerce göçmeni taşıyan bot için Alman deniz kurtarma yardım kuruluşu RESQSHIP harekete geçti.

65 KİŞİ KURTARILDI

Yaşları 9, 11 ve 17 olan 3 kız kardeşin cansız bedeni, "tehlikeli şekilde aşırı kalabalık" olduğu belirtilen botun içinde bulundu. 3 hamile kadın, çocuklar ve 7 aylık bir bebeğin de bulunduğu 65 kişi ise kurtarıldı. Bir kişi ise bottan düştü ve kayıp olarak bildirildi.

Alman deniz kurtarma yardım kuruluşu RESQSHIP'ten yapılan açıklamaya göre, göçmen botu, kurtarma gemisi olay yerine ulaşmadan önce, 1,5 metreye varan dalgaların etkisiyle sarsılmıştı.

İtalya sahil güvenlik ekipleri dün öğleden sonra 14 kişiyi (sağlık sorunu olanlar ve yakınları) tahliye ederek İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adasına götürdü.