Dünya
Editor
Editor
 Berrak Arıcan

Umut yolculuğunda 3 kız kardeş hayatını kaybetti, 65 kişi kurtarıldı

Libya'dan İtalya'ya tehlikeli Orta Akdeniz geçişinde, 3 genç kız kardeş umut yolculuğunda hayatlarından oldu. Alman kurtarma gemisi, 3 hamile kadın, çocuklar ve 7 aylık bir bebeğin de aralarında olduğu 65 kişiyi kurtardıklarını açıkladı.

24.08.2025
24.08.2025
saat ikonu 17:18

'dan 'ya gitmek üzere botla yola çıkan göçmenler, denizde birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Düzinelerce göçmeni taşıyan için Alman deniz kurtarma yardım kuruluşu RESQSHIP harekete geçti.

Umut yolculuğunda 3 kız kardeş hayatını kaybetti, 65 kişi kurtarıldı

65 KİŞİ KURTARILDI

Yaşları 9, 11 ve 17 olan 3 kız kardeşin cansız bedeni, "tehlikeli şekilde aşırı kalabalık" olduğu belirtilen botun içinde bulundu. 3 hamile kadın, çocuklar ve 7 aylık bir bebeğin de bulunduğu 65 kişi ise kurtarıldı. Bir kişi ise bottan düştü ve olarak bildirildi.

Alman deniz kurtarma yardım kuruluşu RESQSHIP'ten yapılan açıklamaya göre, botu, kurtarma gemisi olay yerine ulaşmadan önce, 1,5 metreye varan dalgaların etkisiyle sarsılmıştı.

İtalya sahil güvenlik ekipleri dün öğleden sonra 14 kişiyi (sağlık sorunu olanlar ve yakınları) tahliye ederek İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adasına götürdü.

