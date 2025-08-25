Menü Kapat
TGRT Haber
27°
 Berrak Arıcan

Canlı dokuyu yiyor! İlk kez bu ülkede insanda görüldü: Yeni Dünya vida kurdu sineği

El Salvador'dan ABD'nin Maryland eyaletine dönen bir kişide canlı dokuyu yiyen parazitik sinek türü tespit edildi. 'Yeni Dünya vida kurdu sineği' vakasının ilk kez bir insanda görüldüğü bildirildi.

Canlı dokuyu yiyor! İlk kez bu ülkede insanda görüldü: Yeni Dünya vida kurdu sineği
KAYNAK:
Axios
|
GİRİŞ:
25.08.2025
12:58
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
12:58

'de açık yaralara larva bırakıp canlı dokuyu yiyen parazitik sinek türü 'Yeni Dünya vida kurdu sineği' tespit edildi. ABD'de ilk kez bir insanda görüldüğü bildirildi.

Canlı dokuyu yiyor! İlk kez bu ülkede insanda görüldü: Yeni Dünya vida kurdu sineği

SEYAHAT KAYNAKLI

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) Sözcüsü Andrew Nixon, konuya ilişkin Axios'a açıklama yaptı. Nixon, "Bu, salgından etkilenen bir ülkeden geldiği belirlenen ve ABD'de görülen ilk seyahat kaynaklı Yeni Dünya vida kurdu sineği vakasıdır." ifadesini kullandı.

'dan Maryland'e dönen kişide bu hastalığın tespit edildiği bilgisini veren Nixon, ayrıca bu vakadan kaynaklanan halk sağlığı riskinin "çok düşük" olduğunu belirtti.

Canlı dokuyu yiyor! İlk kez bu ülkede insanda görüldü: Yeni Dünya vida kurdu sineği

YENİ DÜNYA VİDA KURDU SİNEĞİ

Yeni Dünya vida kurdu sineği, Amerika kıtasına özgü ve açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyu yiyen parazitik sinek türü olarak biliniyor.

ABD, 1960'larda vida kurdu sineği popülasyonunu ortadan kaldırmış, 2017'de ise Florida'da hayvanlardaki küçük başarıyla kontrol altına alınmıştı.

