Akıllı yüzük kanseri doktorlardan önce fark etti! Akıllı cihazlar hayati uyarılar verebiliyor

Müzisyen Casey Cattie, geceleri sıklıkla ter içinde uyanıyordu. Cattie, bu konuda doktora başvurduğunda ise bir sonuç alamadı. Aile hekimi ve gastroenteroloji uzmanı dahil birçok doktora başvuran 30 yaşındaki genç müzisyene kolonoskopi ve endoskopi gibi testler de yapıldı. Kan tahlillerinde sadece demir eksikliği fark edildi. Hematoloji-onkoloji uzmanı dahi kimse şüpheye düşmedi. Oysa Oura isimli akıllı yüzüğü aylar önce 'ciddi hastalık belirtisi' şeklinde uyarı verdi.

İZLANDA'DA KANSER ŞÜPHESİ

30. yaşını kutlamak için İzlanda'ya giden Cattie'nin durumu burada daha da kötü bir hal aldı. Kısa yürüyüşleri sırasında bile nefes darlığı çekmeye başladı. Genç müzisyen acil servise başvurduğunda ise akciğerlerinde bir galondan fazla sıvı bulundu ve lenf bezlerinin büyüdüğü anlaşıldı. Doktorlar, kanser şüphesiyle BT taraması yaptı.

ŞÜPHE DOĞRU ÇIKTI, TEDAVİ BAŞLADI

New York Post'un haberine göre Cattie, ABD'ye döndüğünde ise kanser taraması olan PET yapıldı ve lenf biyopsisi sonucunda uzun süredir Hodgkin lenfoma ile mücadele ettiği anlaşıldı. Doktorların kanseri fark edememesi nedeniyle geç teşhis konulan müzisyene acil olarak kemoterapi uygulanması gerektiği belirtildi. Cattie tedaviye başladı.

AKILLI CİHAZLAR HAYATİ UYARILAR VEREBİLİYOR

Sosyal medya platformu Facebook'ta yaşadıklarını anlatan Cattie, şunları yazdı:

"Bu teşhisin öte tarafında da bir yaşamım olacağını bilmek büyük bir şans. Hayatım bir daha eskisi gibi olmayacak ama güneş artık daha parlak, dünya, hayat daha renkli görünüyor."

Uzmanlar, akıllı yüzük ve saatler gibi cihazların hayati uyarılar verebileceğini, ancak bunun doktor muayenesinin yerine geçmeyeceğini hatırlatıyor.