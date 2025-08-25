'Roman kral' altın tabutla 6 gün gezdirildi! Görkemli uğurlama ağızları açık bıraktı

Romanyalı Frank Thompson, 69 yaşında göğüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi ona 'en iyi şekilde' veda etmek için seferber oldu. Roman geleneklerine uygun görkemli bir tören için yurt dışından tabut sipariş edildi, bu tabut altındandı. Som altın tabut, bir Rolls-Royce marka arabayla, Nottingham ve Manchester'daki yerlerin yanı sıra arkadaşlarının ve ailesinin defnedildiği mezarlıklara bir haftalık veda turuna çıkarıldı.

GÖRKEMLİ UĞURLAMA

Thopson, altın tabutla defnedildi fakat mezarlıkta duracak bir tabut daha istendi. Aile devasa bir mermer mezar için sipariş verdi. The Sun'ın haberine göre, arkadaşı, Frank'i dünyaya "gerçekten iyi Çingene olduğunu" göstermek için görkemli bir şekilde uğurladıklarını söyledi.

Cenaze törenine ilişkin açıklamalarda bulunan aile dostu şunları söyledi:

"Oğlu bunu yurt dışından sipariş etti. Maliyeti muazzamdı, altı haneli. Gelmesi haftalar sürdü. Onu toprağa verebilmemiz neredeyse bir ay sürdü. Önce en iyi tabutu yapmak istedik, sonra tabut için malzemeleri tartışmaya başladık. Sonra fark ettik ki, onu yer altına koymak zorunda değiliz, bir mezar yapabiliriz. Biz çok köklü bir Çingene geçmişine sahibiz. O çok büyük bir ailenin reisiydi, ailenin kralıydı; herkes ona hayranlık duyuyordu.''

SUÇ DOSYASI KABARIKTI

Aile her ne kadar onun 'kral' olduğunu söylese de Thompson'ın suç dosyası kabarıktı. Thompson ve üç suç ortağının 2011 yılında, 65 ila 92 yaş arasındaki yaşlıları, yollarını ve kaldırımlarına yapma vaadiyle dolandırdı. Suç ekibi, yaşlı kadınları fahiş ücretler ödemeye zorlayarak, 1 milyon 300 bin Sterlin kazandıktan sonra toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar dolandırıcılığın 'sistematik dolandırıcılık' olduğunu söyledi.

O dönemde bir karavan alanında yaşayan Roman çetesi, Manchester ve Hertfordshire'daki adresleri de hedef aldı. Thompson ve suç ortakları, gruptan birinin cep telefonuyla YouTube'da, 98 peni değerindeki bir süt kutusunu garaj yolu sızdırmazlık maddesi olarak kullanarak eski bir askeri 800 sterlin dolandırdığını övünerek kaydetmesinin ardından yakayı ele verdi.