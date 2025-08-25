Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İzmir Buca su kesintisi bugün ne zaman, saat kaçta bitecek? 25 Ağustos İZSU su kesintisi listesi

İzmir'in Buca ilçesinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı meydana gelen su kesintisi sabah erken saatlerde başladı. Vatandaşlar tarafından İzmir Buca su kesintisi bugün ne zaman, saat kaçta biteceği ise merak ediliyor. 25 Ağustos İZSU güncel su kesintilerini paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir Buca su kesintisi bugün ne zaman, saat kaçta bitecek? 25 Ağustos İZSU su kesintisi listesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 15:16

tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (25 Ağustos 2025 Pazartesi) 'in ilçesi dahil olmak üzere birçok bölgesinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından İzmir Buca su kesintisi bugün ne zaman biteceği ise merak ediliyor. Konuyla ilgili İZSU resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

İzmir Buca su kesintisi bugün ne zaman, saat kaçta bitecek? 25 Ağustos İZSU su kesintisi listesi

İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ BUGÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre Buca ilçesinde yaşanan su kesintisi elektrik arızasından dolayı meydana geldi. Yapılan açıklamada "Gdz elektriğin arızasından dolayı pompalar devre dışı kalmıştır. Bölgeye su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. (Bornova Gökdere Mahallesi de etkilenmektedir)" ifadeleri yer aldı.

Buca'nın Adatepe, Atatürk, Buca Koop, Gaziler, Kuruçeşme, Yaylacık, Yıldız, Yıldızlar, Zafer, 29 Ekim Mahallelerini etkileyen su kesintisinin saat 17.36 civarında ise sona ermesi bekleniyor.

İzmir Buca su kesintisi bugün ne zaman, saat kaçta bitecek? 25 Ağustos İZSU su kesintisi listesi

İZMİR SU KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS

Buca ilçesi haricinde İzmir'in , , Dikili, Foça, Gaziemir, Kemalpaşa, Kınık, Menemen, Ödemiş ilçelerinde de su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından bu ilçelerde yaşanan su kesintisiyle ilgili yapılan açıklamalar şöyle:

Bayraklı su kesintisi:

Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Bugün saat 15.40 sıralarında su kesintisinin sona ermesi bekleniyor.

Bergama su kesintisi:

Atmaca, Bahçelievler, Barbaros, Fatih, Gaziosmanpaşa, Gazipaşa, Kurtuluş, Maltepe, Selçuk, Talatpaşa, Ulucamii ve Zafer ilçelerinde yaşanan su kesinti saat 18.30'da sona erecek.

İzmir Buca su kesintisi bugün ne zaman, saat kaçta bitecek? 25 Ağustos İZSU su kesintisi listesi

Dikili su kesintisi:

Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa ve Salimpaşa ilçesinde yaşanan su kesintisinin saat 16.00'da sona ereceği tahmin ediliyor.

Foca su kesintisi:

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan kesinti saat 16.00'da sona erecek.

Gaizemir su kesintisi:

Fatih ve Menderes Mahalleleri'nde yaşanan su kesintisinin saat 15.42'de sona ermesi bekleniyor.

Kemalpaşa su kesintisi:

Atatürk Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi saat 16.00'da sona erecek.

İzmir Buca su kesintisi bugün ne zaman, saat kaçta bitecek? 25 Ağustos İZSU su kesintisi listesi

Kınık su kesintisi:

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni, Yukarı Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi saat 20.00'de sona erecek.

Menemen su kesintisi:

Atatürk, Atatürk Plastik OSB, Cumhuriyet, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulus, Yahşelli, Yeşil Pınar, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 9 Eylül Mahalleleri'nde yaşanan su kesintisi saat 23.00'de başlayacak ve 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 05.00'te sona erecek.

Ödemiş su kesintisi:

Bademli, Bıçakcı ve Pirinççi Mahallesi'nde yaşanan su kesintisinin saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

ETİKETLER
#izmir
#bayraklı
#Bergama
#izsu
#buca
#su kesintis
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.