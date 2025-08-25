İzmir Buca su kesintisi bugün ne zaman, saat kaçta bitecek? 25 Ağustos İZSU su kesintisi listesi

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (25 Ağustos 2025 Pazartesi) İzmir'in Buca ilçesi dahil olmak üzere birçok bölgesinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından İzmir Buca su kesintisi bugün ne zaman biteceği ise merak ediliyor. Konuyla ilgili İZSU resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ BUGÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre Buca ilçesinde yaşanan su kesintisi elektrik arızasından dolayı meydana geldi. Yapılan açıklamada "Gdz elektriğin arızasından dolayı pompalar devre dışı kalmıştır. Bölgeye su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. (Bornova Gökdere Mahallesi de etkilenmektedir)" ifadeleri yer aldı.

Buca'nın Adatepe, Atatürk, Buca Koop, Gaziler, Kuruçeşme, Yaylacık, Yıldız, Yıldızlar, Zafer, 29 Ekim Mahallelerini etkileyen su kesintisinin saat 17.36 civarında ise sona ermesi bekleniyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS

Buca ilçesi haricinde İzmir'in Bayraklı, Bergama, Dikili, Foça, Gaziemir, Kemalpaşa, Kınık, Menemen, Ödemiş ilçelerinde de su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından bu ilçelerde yaşanan su kesintisiyle ilgili yapılan açıklamalar şöyle:

Bayraklı su kesintisi:

Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Bugün saat 15.40 sıralarında su kesintisinin sona ermesi bekleniyor.

Bergama su kesintisi:

Atmaca, Bahçelievler, Barbaros, Fatih, Gaziosmanpaşa, Gazipaşa, Kurtuluş, Maltepe, Selçuk, Talatpaşa, Ulucamii ve Zafer ilçelerinde yaşanan su kesinti saat 18.30'da sona erecek.

Dikili su kesintisi:

Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa ve Salimpaşa ilçesinde yaşanan su kesintisinin saat 16.00'da sona ereceği tahmin ediliyor.

Foca su kesintisi:

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan kesinti saat 16.00'da sona erecek.

Gaizemir su kesintisi:

Fatih ve Menderes Mahalleleri'nde yaşanan su kesintisinin saat 15.42'de sona ermesi bekleniyor.

Kemalpaşa su kesintisi:

Atatürk Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi saat 16.00'da sona erecek.

Kınık su kesintisi:

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni, Yukarı Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi saat 20.00'de sona erecek.

Menemen su kesintisi:

Atatürk, Atatürk Plastik OSB, Cumhuriyet, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulus, Yahşelli, Yeşil Pınar, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 9 Eylül Mahalleleri'nde yaşanan su kesintisi saat 23.00'de başlayacak ve 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 05.00'te sona erecek.

Ödemiş su kesintisi:

Bademli, Bıçakcı ve Pirinççi Mahallesi'nde yaşanan su kesintisinin saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.