TGRT Haber
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Ceyda Yüksel cinayetinde bakanlık devreye girdi! Cinsel ilişkiyi reddetmek "haksız tahrik" sayılmıştı

İzmir'de 28 yaşındaki Ceyda Yüksel'in Serkan Dindar tarafından canice katledilmesi davasında "haksız tahrik indirimi" kararı verilmişti. İsyan ettiren karar üzerine devreye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı girdi. Bakanlık, Yargıtay tarafından onanan karara itiraz etti.

Ceyda Yüksel cinayetinde bakanlık devreye girdi! Cinsel ilişkiyi reddetmek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
15:10
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
15:10

İzmir'de Serkan Dindar tarafından canice katledilen 28 yaşındaki Ceyda Yüksel'in ölümüyle ilgili davada skandal bir karar verilmişti. davada "haksız tahrik indirimi" kararını onarken, tartışma başlatan karara 'nın itiraz ettiği öğrenildi.

Ceyda Yüksel cinayetinde bakanlık devreye girdi! Cinsel ilişkiyi reddetmek "haksız tahrik" sayılmıştı

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ SAYILDI

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Bakanlık, Ceyda Yüksel'in 20 Ağustos 2020'de öldürülmesine ilişkin davada, Serkan Dindar'a verilen ve Yargıtay'ın "haksız tahrik indirimi" uygulayarak onadığı cezaya karşı harekete geçti.

Ceyda Yüksel cinayetinde bakanlık devreye girdi! Cinsel ilişkiyi reddetmek "haksız tahrik" sayılmıştı

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müdahil olan bakanlık, Yargıtay'ın cinsel ilişkiyi reddetmeyi haksız tahrik nedeni sayan ve bu gerekçeyle sanığına ceza indirimi uygulanmasını onaylayan karara temyiz aşamasında itiraz etti.

KARAR İTİRAZ EDİLDİ

Yapılan itirazda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da aynı gerekçeyle bozulması talep edilen kararın, Yargıtay ilgili dairesince incelenerek bu haliyle onandığı belirtildi.

Bakanlık tarafından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Ceza Muhakemesi Kanunu 308. maddesinde düzenlenen "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi" kapsamında dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi için başvuruda bulunuldu.

Ceyda Yüksel cinayetinde bakanlık devreye girdi! Cinsel ilişkiyi reddetmek "haksız tahrik" sayılmıştı
TGRT Haber
