Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Yapay zekanın verdiği taktikle sınava girdi! 'Sallama' tekniğiyle kazandığı bölüm şoke etti

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekadan aldığı tavsiyeler sayesinde vakıf üniversitesinde İngilizce Psikoloji bölümünü kazandığını iddia etti. Özkara'nın cevapların tamamını uydurma olarak cevaplayarak kazandığı bölüm herkesi şoke etti. İşte sosyal medyada gündeme oturan olayın detayları...

Yapay zekanın verdiği taktikle sınava girdi! 'Sallama' tekniğiyle kazandığı bölüm şoke etti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
12:30
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
12:47

Milyonlarca öğrencinin büyük bir merakla beklediği sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara da yerleştirme sonucunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Özkara'nın paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu.

KAZANDIĞI BÖLÜMÜ AÇIKLADI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekadan aldığı taktikle kazandığı bölümü paylaştı.

Özkara bu cevaplarla bir vakıf üniversitesinde (İngilizce) bölümünü kazandığını şöyle duyurdu:

"Bu yıl ise girdiğim YKS'de yapay zekadan aldığım taktikler ile sallayarak (cevap kağıdım ikinci görselde) bir vakıf üniversitesinde psikoloji (İngilizce hem de :) bölümünü kazandım."

Yapay zekanın verdiği taktikle sınava girdi! 'Sallama' tekniğiyle kazandığı bölüm şoke etti

CEVAP ANAHTARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Özkara, yapay zekanı verdiği taktiklerle oluşturduğu cevap kâğıdını da sosyal medyada paylaştı.

Yapay zekanın verdiği taktikle sınava girdi! 'Sallama' tekniğiyle kazandığı bölüm şoke etti
