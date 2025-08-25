Yapay zekanın verdiği taktikle sınava girdi! 'Sallama' tekniğiyle kazandığı bölüm şoke etti

Milyonlarca öğrencinin büyük bir merakla beklediği YKS sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara da yerleştirme sonucunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Özkara'nın paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu.

KAZANDIĞI BÖLÜMÜ AÇIKLADI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekadan aldığı taktikle kazandığı bölümü paylaştı.

Özkara bu cevaplarla bir vakıf üniversitesinde Psikoloji (İngilizce) bölümünü kazandığını şöyle duyurdu:

"Bu yıl ise girdiğim YKS'de yapay zekadan aldığım taktikler ile sallayarak (cevap kağıdım ikinci görselde) bir vakıf üniversitesinde psikoloji (İngilizce hem de :) bölümünü kazandım."

CEVAP ANAHTARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Özkara, yapay zekanı verdiği taktiklerle oluşturduğu cevap kâğıdını da sosyal medyada paylaştı.