30°
SON DAKİKA!
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Google, Yapay Zeka Modu'nu 180 ülkede kullanıma sundu

Google'ın Yapay Zeka Modu artık 180 ülkede kullanıma sunuldu. Ancak Türkiye'de henüz aktif değil ve yalnızca İngilizce dilini destekliyor. Peki Yapay Zeka Modu (AI Mode) nedir, ne işe yarar?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.08.2025
16:33
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
16:33

Google, kullanıcıların derinlemesine araştırmalar yapmalarına, karşılaştırmalar gerçekleştirmelerine ve daha kapsamlı cevaplar almalarına olanak tanıyan Modu özelliğini ABD, İngiltere ve Hindistan'ın ardından artık 180 ülkede ve bölgede aktif hale getirdi. Ancak Türkiye bu kapsamda yer almıyor ve şu an yalnızca İngilizce dil desteği sağlanıyor.

Google, Yapay Zeka Modu'nu 180 ülkede kullanıma sundu

AJAN MODU EKLENDİ

Ayrıca Yapay Zeka Modu'na kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni özellikler de eklendi. Artık herkesin kişisel tercihlerine ve ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş cevaplar sunulacak. Restoran rezervasyonları gibi işlemleri yapabilen yeni bir ajan fonksiyonu da bulunuyor.

ABD'deki kullanıcılar, Yapay Zeka Modu'nun verdiği cevapları arkadaşlarıyla paylaşabilecek. Paylaşılan bağlantıya tıklayan kişiler, sorgu üzerinde devam edebiliyor ve takip soruları sorabiliyor. Paylaşan kişiler, bağlantıları kontrol etme ve silme yetkisine sahip olacak.

Google, Yapay Zeka Modu'nu 180 ülkede kullanıma sundu

YAPAY ZEKA MODU NEDİR?

Yapay Zeka Modu, Google Arama'da sohbet botlarına benzer bir arayüzde sunulan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların daha ayrıntılı keşifler yapmalarını, analiz ve karşılaştırmalar gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Yapay Zeka Modu sayesinde kullanıcılar, bir konu hakkında kapsamlı cevaplar alırken, bu işlemleri kendileri yapmak zorunda kalmıyorlar. Google, özellikle daha derinlemesine sorgular için bu modu oldukça yararlı bulduğunu belirtti.

Google, Yapay Zeka Modu'nu 180 ülkede kullanıma sundu

YAPAY ZEKA MODU NASIL KULLANILIR?

Türkiye'de kullanıma açıldıktan sonra Google'ın Yapay Zeka Modu'na üç şekilde erişebilirsiniz:

  • google.com/aimode adresine giderek,
  • Google Arama'nın ana sayfasına girip arama çubuğuna bir soru yazarak ve arama çubuğunun altındaki Yapay Zeka Modu'na dokunarak,
  • Google uygulamasının Google logo ana ekranında Yapay Zeka Modu'na tıklayarak.
ETİKETLER
#yapay zeka
#Google arama yapmak
#Yapay Zeka Modu
#Ajan Modu
#Google Ai
#Teknoloji
