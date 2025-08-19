ABD’den Çin’e yanıt: Dikey kalkış yapabilen İHA avcısı CobraJet

Savunma teknolojileri şirketi SkyDefense LLC, düşman insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için yeni bir savaş dronu tanıttı. CobraJet adı verilen bu insansız hava aracı, yapay zekâ destekli sistemleriyle sahada hem otonom görev yapabiliyor hem de komutanların gerektiğinde müdahale etmesine olanak tanıyor.



Üzerinde Teledyne FLIR elektro-optik ve kızılötesi sensörler ile Nvidia AI çipleri bulunan CobraJet, topladığı verileri anında işleyerek düşman dronlarına karşı hızla harekete geçebiliyor. Ayrıca entegre edilen Visual Realtime Area Monitoring (VRAM) sistemi sayesinde, birden fazla CobraJet aynı anda iletişim kurup sürü halinde koordineli savunma gerçekleştirebiliyor.

MİNYATÜR SAVAŞ UÇAĞI GİBİ

Dış görünüşüyle F-22 Raptor ve F-35 Lightning II savaş uçaklarını andıran CobraJet, hem iç silah bölmesi hem de harici taşıma noktalarıyla dikkat çekiyor. Kamikaze dronlar, küçük füzeler ve parçacık mühimmatları taşıyabilen platform, gerektiğinde hassas bombalarla da donatılabiliyor.

Dikey iniş-kalkış yeteneği sayesinde uçak gemisi olmayan gemilerden de havalanabilen CobraJet, çok rollü bir saldırı platformuna dönüşüyor. Ailenin üst modeli olan CobraJet VT8, saatte 480 km hıza, 40 kg kalkış ağırlığına ve 30 dakikadan uzun uçuş süresine ulaşabiliyor. Bu versiyon, sadece elektrikli değil; mikro türbinleri için sıvı yakıt kullanan hibrit yapısıyla da öne çıkıyor.

2025’TE TEST UÇUŞLARI BAŞLIYOR

CobraJet’in enerji kaynağı ise Amprius katı hâl lityum bataryalar. Bu teknoloji, drona hem sessizlik hem de düşük termal iz avantajı sağlıyor. SkyDefense, test uçuşlarının 2025’in ilerleyen aylarında yapılacağını duyurdu.

Şirket, CobraJet’in fiyatını açıklamadı ancak maliyetinin klasik savaş uçaklarına ve taşıdıkları füzelere göre çok daha düşük olacağı belirtiliyor. Dronun öncelikli olarak ABD’deki askeri, emniyet ve iç güvenlik birimlerine sunulması planlanıyor.

Kısa süre önce Çin, gemilerden dikey kalkış yapabilen dünyanın ilk jet motorlu İHA’sını tanıtmıştı. CobraJet’in sahneye çıkışı ise, bu alanda ABD’nin de benzer prensiplere sahip sistemler geliştirdiğini gösteriyor.



