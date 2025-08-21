Menü Kapat
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google geri adım attı: Milyar dolarlık cezadan kaçmak için kuralları değiştiriyor

Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) baskısı altında kalan Google, uygulama geliştiricilerine Play Store dışındaki ödeme yöntemlerini kullanma hakkı tanıyarak rekabeti kısıtlayan uygulamalarında geri adım attı.

Google geri adım attı: Milyar dolarlık cezadan kaçmak için kuralları değiştiriyor
Murat Makas
21.08.2025
21.08.2025
Teknoloji dünyasının devleri, yıllardır kendi ekosistemlerinin "kapı bekçisi" rolünü üstleniyordu. Yani pazardaki dominant pozisyonu sayesinde, rekabeti kısıtlayıcı politikalar belirleyebiliyordu. Örneğin uygulama geliştiricilerine kendi ödeme sistemlerini kullanma zorunluluğu getirmek veya kendi ürünlerini rakiplere göre daha ön planda tutmak gibi.

Ancak Avrupa Birliği, bu güce dur demeye kararlı. Apple ve Meta'ya kesilen rekor cezaların ardından, sıra 'a geldi ve şirket, milyarlarca euroluk potansiyel bir cezadan kurtulmak için en katı kurallarından birini değiştirmek zorunda kaldı. Artık uygulama geliştiricileri, Android kullanıcılarını Google Play dışındaki ödeme kanallarına yönlendirebilecek.

Google geri adım attı: Milyar dolarlık cezadan kaçmak için kuralları değiştiriyor

GOOGLE NELER YAPTI VE NEDEN GERİ ADIM ATTI?

Euronews'e göre, Avrupa Komisyonu Google'ın ana şirketi Alphabet'i, teknoloji şirketlerinin kullanıcıları kendi ürün veya hizmetlerine haksız bir şekilde yönlendirmesini yasaklayan kurallarına uymamakla suçladı. Google'ın uygulama geliştiricilerinin, kullanıcıları Google Play dışındaki "daha iyi teklifler sunan diğer kanallar" hakkında bilgilendirmesini engellediğine hükmedildi.

Suçlamalara cevap olarak Google, geliştirici ücretlerini düşürmek ve uygulamalardan diğer bağlantılara yönlendirme konusunda geliştiricilere "esneklik" sağlamak için şartlarında değişiklik yapacağını duyurdu.

Google geri adım attı: Milyar dolarlık cezadan kaçmak için kuralları değiştiriyor

Google'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Kıdemli Rekabet Hukuk Danışmanı Clare Kelly, her ne kadar değişikliklerin Android kullanıcılarını zararlı içeriklere maruz bırakabileceği yönünde endişeleri olduğunu söylese de, bu hamlelerin DMA tartışmaları sonrasında zorunlu hale geldiğini itiraf etti.

AB'nin "Dijital Piyasalar Yasası" (DMA), 2023'te yürürlüğe girdiğinden beri teknoloji devlerinin kapı bekçisi gücünü kırmak için büyük bir baskı aracı oldu. Yasa, platformların kendi ürün ve hizmetlerini haksız bir şekilde öne çıkarmasını engellemeyi hedefliyor. İhlal eden şirketlere ise ağır cezalar verileceği açıkça belirtilmişti.

Google geri adım attı: Milyar dolarlık cezadan kaçmak için kuralları değiştiriyor

Zaten Avrupa Komisyonu, nisan ayında yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle Apple'a 500 milyon euro, Meta'ya ise 200 milyon euro para cezası keserek niyetini net bir şekilde ortaya koymuştu. Google da Play Store'u değiştirerek olası bir cezadan kurtulmayı amaçladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Dijital Piyasalar Yasası (DMA) nedir?
DMA, Avrupa Birliği tarafından 2023 yılında yürürlüğe giren bir yasa olup, büyük teknoloji şirketlerinin kendi ürün ve hizmetlerini haksız şekilde öne çıkarmalarını engellemeyi amaçlıyor.
