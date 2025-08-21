TEKNOFEST Mavi Vatan nerede, ne zaman, saat kaçta? Ücretsiz ziyaret için kayıtlar başladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya adresinde TEKNOFEST Mavi Vatan'ın detayları açıklandı. Denizcilik temasında teknoloji ve savunma sanayi tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanan TEKNOFEST Mavi Vatan'ın tarihi belli oldu.

TEKONFEST Mavi Vatan kapsamında ziyaretçiler Türk donanmasının gözde gemilerinden olan TCG Anadolu ve TCG Piri Reis gibi gemileri gezebilecek.

Vatandaşlar tarafından TEKNOFEST Mavi Vatan nerede, ne zaman, saat kaçta ve nasıl kayıt olunacağı merak ediliyor.

TEKNOFEST MAVİ VATAN NEREDE?

TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. Denizcilik ve su altı teknolojilerinin sergileneceği etkinlikte "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması", "Su Altı Roket Yarışması" ve "İnsansız Deniz Aracı Yarışması" düzenlenecek.

Ayrıca SAT ve SAS Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilecek özel gösteriler, denizcilik tarihini yansıtan "Türk Denizcilik Tarihi Zaman Tüneli" etkinliği gibi birçok etkinlik yer alacak.

TEKNOFEST MAVİ VATAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TEKNOFEST Mavi Vatan 30-31 Ağustos tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Ziyaret kapsamında iki günde de üç farklı seans gerçekleştirilecek. Vatandaşların kayıt olurken bu seanslardan birini seçmeleri gerekiyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın seans saatleri ise şöyle:

09:00 - 12:00

12:00 - 15:00

15:00 - 18:00

TEKNOFEST MAVİ VATAN NASIL KAYIT OLUNUR?

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine TEKNOFEST'in resmi internet sitesinden kayıt olunabiliyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğe kayıt olmak için vatandaşların kimlik bilgilerini girmeleri yeterli oluyor.

https://x.com/tcsavunma/status/1958230040111403364